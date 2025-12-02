Comerciantes analizaron la caída del consumo, la alta presión impositiva y las expectativas moderadas hacia fin de año

Este martes en Libertad de Opinión, Alejandra Rafael y David Guido, de la Cámara de Comercio, hicieron un balance de lo que fue este 2025.

Representantes de la Cámara de Comercio de la Capital participaron este martes de Libertad de Opinión y trazaron un panorama claro del presente económico del sector. Alejandra Rafael, vicepresidenta de la entidad, reconoció que el comercio atraviesa “un año complicado”, marcado por la caída del consumo y el impacto de la apertura de las importaciones.

“Está afectando transversalmente a todos los rubros. Venimos dialogando con cámaras de todo el país y muchas están mal, pero Santiago del Estero está relativamente bien y con buenas expectativas para lo que viene”, señaló.

También advirtió que la carga impositiva y la legislación laboral “obsoleta, de los años 70” encarecen un 30% la producción nacional, perjudicando especialmente a las pymes. Rafael consideró que las reformas propuestas por el Gobierno podrían aliviar la presión fiscal y estimular la actividad, como ocurrió “en mayo y junio, cuando se vio un repunte del consumo”.

Por su parte, David Guido, presidente de la Cámara, coincidió en que la baja del consumo golpeó de manera dispar en los distintos rubros, aunque destacó que en Santiago del Estero, el bono otorgado por el Gobierno provincial “ayudó a amortiguar” la situación.

“La lucha es día a día. Estamos generando alternativas para que el comerciante pueda vender. Más allá de todo, hay un optimismo moderado: el comerciante santiagueño se reinventa y por eso no vimos cierres generalizados”, afirmó.

De cara a fin de año, Guido sostuvo que existe expectativa de mejora si se acomodan las tasas y se dinamiza la financiación, clave para impulsar ventas. “Por lo que he hablado con comerciantes, hay esperanza. Si las condiciones se ordenan, las fiestas pueden traer un crecimiento importante del consumo”, concluyó.