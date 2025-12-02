Doblete del Cuti Romero para el empate de Tottenham ante Newcastle y un gol ¡de chilena!

El argentino marcó los dos tantos, uno con una pirueta en el descuento, que le permitieron a su equipo reponerse para llegar al 2-2 que lo mantiene expectante respecto a zona de copas de la Premier League.

Hoy 22:11

El Cuti Cristian Romero fue el gran protagonista de la fecha 14 de la Premier League, marcando un doblete clave para que el Tottenham rescatara un empate 2-2 ante Newcastle en St. James’ Park. Cada vez que los Spurs quedaron en desventaja, apareció el campeón del mundo para igualar el marcador, incluyendo una acrobática chilena en tiempo de descuento.

A los 25 minutos del segundo tiempo, Bruno Guimaraes abrió la cuenta para el local, pero el defensor argentino empató de cabeza a los 33 tras un centro perfecto. Newcastle volvió a ponerse arriba a los 40, con un penal ejecutado por Anthony Gordon, pero el final guardaba la mejor acción del partido: en el cuarto minuto adicionado, un rechazo de Aaron Ramsdale cayó en los pies del zaguero, que de espaldas resolvió con una pirueta baja que dejó sin reacción al arquero rival.

El empate agónico le permitió a los Spurs cortar una racha de tres derrotas consecutivas entre Premier y Champions, aunque todavía acumulan cuatro encuentros sin victorias. Con la igualdad, el equipo de Romero llegó a 19 puntos, a tres de la zona de clasificación a la Europa League, aunque con un partido más que varios de sus competidores directos.

Tras el encuentro, el defensor dejó un mensaje para los hinchas: “Gracias por el apoyo de siempre. Nos veremos en el próximo partido. A trabajar para hacerlo mejor y sumar tres puntos más. ¡Los quiero mucho!”, escribió, acompañado de un festejo provocador dirigido al público local.