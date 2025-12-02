Detuvieron a una mujer que intentó ingresar droga para un detenido en la alcaidía

La mujer llevaba los estupefacientes en la zapatilla. Ocurrió en Frías.

Hoy 23:13

Una mujer de 30 años fue aprehendida este martes por la noche luego de que personal policial descubriera que intentó ingresar marihuana oculta en la planta de una zapatilla destinada a su hermano, un interno alojado en la Alcaidía del Departamento de Seguridad Ciudadana N°7. El hecho se registró alrededor de las 20.36 en la esquina de calles Tucumán y Dr. Raúl Sabagh, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N°23 de Frías.

Según el parte policial, Brenda Betiana Cisterna, domiciliada en el barrio 90 Viviendas de Frías, había dejado pertenencias para su hermano José María “Pico” Cisterna, detenido por homicidio en grado de tentativa, cuando los efectivos advirtieron un envoltorio sospechoso.

Durante la requisa, en presencia de un testigo, se halló en la plantilla de una zapatilla un paquete de nylon con sustancia vegetal de color pardo verdosa. Personal de Drogas Peligrosas realizó el narcotest, que arrojó resultado positivo para cannabis sativa, con un peso de 2,29 gramos.

Por orden de la fiscal de turno, Dra. Macarena Vildoza, se procedió al secuestro del material y a la aprehensión de la mujer por infracción a la Ley 23.737.