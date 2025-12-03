El acceso a la información pública es necesario para el desarrollo

Para tener un futuro pujante en la Argentina necesitamos una democracia de calidad.

Hoy 06:13

Por Gala Díaz Langou, en diario La Nación

De hecho, los ganadores del Premio Nobel en Economía, Acemoğlu, Johnson y Robinson, demostraron que el desarrollo económico sostenido requiere instituciones democráticas transparentes, representativas y legítimas, ya que son ellas las que generan incentivos estables para la inversión, la innovación y la distribución equitativa del poder y la riqueza. El verdadero motor de la economía es invisible: la confianza ciudadana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Nuestro país se destaca globalmente por sus bajos niveles de confianza, tanto entre personas como de las personas hacia las instituciones. Muy probablemente esto se explique por los malos resultados que hemos tenido históricamente: debemos reconocer que el Estado no ha sido efectivo en resolver los problemas que enfrenta la población. Para que eso ocurra, es preciso alcanzar mejores decisiones públicas que permitan construir un rumbo, lo más certero y sostenido posible, hacia el desarrollo.

Para obtener mejores decisiones públicas es imprescindible el acceso a la información pública. Sobre la base de la transparencia, es necesario que el clima del debate también permita que se contrasten las ideas y se alcancen las mejores decisiones. El también Nobel Amartya Sen hizo referencia a este punto de una forma muy clara, conectando los resultados alcanzados con la transparencia y el acceso a la información pública en su célebre discurso de1999, en el que sostuvo que nunca se ha producido un periodo de hambruna realmente importante en un país democrático e independiente, con una prensa relativamente libre.

El 14 de septiembre pasado se cumplió un nuevo aniversario de la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública (una ley que impulsamos desde Cippec, junto a varios socios), lo que debería haber sido motivo de celebración democrática. Sin embargo, es motivo de preocupación que todavía siga vigente el Decreto 780/2024: esta norma acotó la definición de “información pública”, excluyendo datos de carácter privado o preliminar y obligando a identificar al solicitante, restringiendo así el acceso a información que antes era pública.

El acceso a la información pública no es un privilegio de periodistas, investigadores o tecnócratas, es una condición para el funcionamiento eficiente del Estado. La falta de acceso a la información pública afecta el diseño de políticas públicas, limita su monitoreo y evaluación, pero también abre la puerta a la corrupción y las instituciones pierden legitimidad. Y, sin esa confianza, los inversores se retiran, la innovación se resiente, y el país pierde oportunidades. Todo esto afecta directamente a nuestro futuro.

Sin información que sirva para definir qué rumbo queremos, es imposible que logremos fijar un camino que permita resolver nuestros problemas medulares. Recuperar una política sólida de acceso a la información no es una ornamentación, sino una condición de factibilidad para el desarrollo duradero que tanto anhelamos.