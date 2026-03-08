El tiempo para este domingo 8 de marzo en Santiago del Estero: rige alerta naranja por probabilidad de tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable, con chaparrones desde la madrugada y tormentas aisladas durante gran parte del día. La máxima alcanzaría los 27°.

Hoy 00:38

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este domingo 8 de marzo una jornada inestable en Santiago del Estero, con temperaturas moderadas y alerta naranja por probabilidad de tormentas a lo largo del día.

De acuerdo con el pronóstico, la jornada comenzaría con chaparrones durante la madrugada, con probabilidades de precipitación de entre 10% y 40%. Durante la mañana se prevé que continúen las lluvias con tormentas aisladas, con probabilidades que se ubicarán entre 40% y 70%.

Para la tarde, el pronóstico indica una leve disminución en las chances de precipitaciones, con valores de 10% a 40%, mientras que hacia la noche volverían a incrementarse las probabilidades de tormentas, nuevamente entre 40% y 70%.

En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 20° y una máxima de 27°, con humedad cercana al 90% y vientos del noreste a 8 km/h, en una jornada marcada por la inestabilidad climática.