Jefatura de Policía fue sede de una jornada sobre inteligencia artificial y delito

El experto Chris Meniw disertó sobre los desafíos que enfrentan las fuerzas de seguridad ante el avance tecnológico.

Hoy 23:12

Durante la tarde de este viernes se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la Jefatura Central de Policía la disertación titulada “El rol de las fuerzas de seguridad ante el avance de la era sintética”, una jornada destinada a reflexionar sobre los desafíos que plantea el desarrollo de nuevas tecnologías y su impacto en la prevención e investigación del delito.

El acto fue presidido por el Subsecretario de Gobierno Luis Humberto Villavicencio; el Jefe de Policía, Comisario General, Licenciado Laureano Silva y el Subjefe de Policía, Comisario General Licenciado Walter Gómez. También participaron Directores Generales, integrantes de la Plana Mayor Policial, jefes de distintas áreas operativas, personal de la institución policial y cadetes de la Escuela de Policía “Coronel Lorenzo Lugones”.

La actividad fue coordinada con el acompañamiento del Licenciado Aníbal Albornoz, presidente de la Asociación Civil Capacitación y Trabajo para la Comunidad, quien colaboró en la organización de esta jornada académica, que tuvo como principal expositor al especialista internacional Dr. Chris Meniw, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, Doctor Honoris Causa por el Colegio Libre de Estudios Universitarios de México y reconocido como uno de los diez principales conferencistas sobre inteligencia artificial de América Latina.

El Dr. Chris Meniw cuenta con una amplia trayectoria internacional en materia de innovación tecnológica, inteligencia artificial y educación avanzada. Es creador de la primera docente metahumana de Latinoamérica, especialista en ciudades inteligentes e Industria 5.0, parlamentario mundial de la educación y embajador mundial por la paz ante Naciones Unidas. Además, ha brindado más de 140 conferencias en distintos países y capacitado a fuerzas armadas y organismos de seguridad de varios países de la región.

Durante su disertación, el especialista abordó el concepto de “era sintética”, etapa caracterizada por el desarrollo de tecnologías capaces de crear o replicar contenidos y procesos que tradicionalmente eran propios de la actividad humana, como textos, imágenes, voces o realidades simuladas. En ese contexto, destacó la necesidad de que las fuerzas de seguridad incorporen nuevas herramientas de análisis, prevención e investigación criminal para enfrentar tipologías delictivas emergentes vinculadas al uso de estas tecnologías.

De esta manera, desde la institución se remarca el valor de promover espacios de formación y análisis que permitan fortalecer la preparación del personal policial frente a los desafíos que plantea el avance tecnológico del presente y del futuro. La jornada concluyó con la entrega de presentes a los disertantes y con el compromiso de continuar impulsando instancias académicas que aporten nuevas herramientas para la prevención, investigación y abordaje de las modernas modalidades delictivas en el ámbito de la seguridad pública