En vivo: Franco Colapinto busca sumar sus primeros puntos en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

El piloto argentino larga 16° en el circuito de Albert Park Circuit.

Hoy 00:14

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se pondrá en marcha este domingo con el Gran Premio de Australia 2026, que se disputará en el circuito de Albert Park Circuit. El británico George Russell saldrá desde la pole position, mientras que el argentino Franco Colapinto largará desde el 16° puesto en su primera temporada completa en la Máxima.

La carrera comenzará a la 01.00 de la madrugada (hora de Argentina) y se podrá ver en vivo a través de Fox Sports y también por la plataforma de streaming Disney+ Premium. Además, distintos medios especializados realizarán el minuto a minuto del inicio de una nueva campaña del campeonato mundial.

Para Colapinto será una gran oportunidad de demostrar lo aprendido en sus temporadas anteriores y buscar meter a su Alpine en la zona de puntos. El piloto argentino afronta un año clave dentro de la estructura de Alpine F1 Team, en una escudería que llega con expectativas renovadas para esta temporada.

La parrilla completa del GP de Australia

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvin Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hulkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Lance Stroll (Aston Martin)

El fin de semana motor no terminará con la Fórmula 1, ya que también habrá actividad en las categorías soporte. En la FIA Formula 2 Championship, el argentino Nicolás Varrone disputará su primera feature race a partir de las 21.25, largando desde la 19° posición.

Además, en la FIA Formula 3 Championship, el piloto Mattia Colnaghi partirá desde el sexto lugar en la carrera programada para las 18.50. Al igual que la F1, ambas competencias se podrán seguir en vivo a través de Disney+ Premium.