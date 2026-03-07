Ingresar
El dolor de Lizardo Ponce por la muerte de su abuela

El influencer compartió fotos y un emotivo mensaje en redes para despedirla. Su pareja permanece aislada en Gran Hermano y aún no conoce la noticia.

Lizardo y su abuela

Lizardo Ponce compartió en sus redes sociales un emotivo posteo para despedir a su abuela. A través de una publicación acompañada por fotos y videos familiares, el conductor recordó distintos momentos que vivieron juntos.

Una de las imágenes en blanco y negro muestra al influencer dándole un beso en la mejilla a la mujer. En otra escena, ambos aparecen tomados de la mano, en una postal que transmite complicidad y cariño.

“Así siempre abuelita. Te amo y te llevo conmigo en cada momento de mi vida. Gracias por cuidarnos y por tu amor incondicional”, escribió Ponce en Instagram.

Este momento también tiene una carga especial para el panelista, ya que atraviesa el duelo sin la compañía de su pareja. Su novio participa actualmente en el reality Gran Hermano 2026.

