Franco Colapinto finalizó 14º y arrancó la temporada con una aceptable actuación en Australia

El piloto argentino pudo superar una accidentada largada, que le costó una penalización en plena carrera. Pierre Gasly finalizó décimo y sumó el primer punto para Alpine en 2026. El ganador fue George Russell.

Hoy 02:48

El argentino Franco Colapinto finalizó 14° en el Gran Premio de Australia, la carrera que abrió la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en el circuito Albert Park Circuit.

La victoria quedó en manos del británico George Russell, quien lideró el 1-2 del Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, mientras que el podio lo completó el monegasco Charles Leclerc con Scuderia Ferrari.

Una carrera condicionada desde el inicio

El piloto de Alpine F1 Team había largado 15° en la parrilla, aunque ganó una posición antes del inicio debido al accidente del australiano Oscar Piastri, quien chocó durante la vuelta de preparación y no pudo tomar parte en la competencia.

Sin embargo, la carrera del argentino quedó condicionada desde los primeros metros por una penalidad aplicada tras la largada, lo que obligó a modificar la estrategia prevista para la prueba.

A pesar de ese contratiempo, Colapinto logró mantenerse competitivo dentro de un pelotón muy parejo, defendiendo posiciones durante gran parte de la carrera.

Una estrategia de resistencia

Uno de los puntos más destacados de la actuación del piloto argentino fue el manejo de los neumáticos.

Colapinto completó más de 40 vueltas con el mismo juego de gomas, una estrategia que le permitió sostener un ritmo constante y mantenerse en la pelea dentro del grupo de mitad de pelotón durante la segunda parte de la carrera.

Aunque finalmente no logró ingresar en la zona de puntos, el resultado le permitió completar su primera carrera del año en un circuito exigente como el de Melbourne.

Gasly sumó para Alpine

El balance para Alpine tuvo un aspecto positivo gracias al rendimiento del francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto.

Gasly consiguió terminar dentro de la zona de puntos, aportando unidades importantes para la escudería francesa en la primera fecha del campeonato.

Mercedes domina el arranque

La carrera en Melbourne estuvo marcada por el sólido rendimiento de Mercedes, que logró ubicar a sus dos pilotos en lo más alto del clasificador.

Russell dominó la competencia de principio a fin, mientras que Ferrari logró rescatar el tercer lugar con Leclerc.

Un inicio exigente para Colapinto

Para el piloto argentino, que afronta su primera temporada completa en la Fórmula 1, el Gran Premio de Australia representó un comienzo exigente dentro del calendario.

A pesar de la penalidad y de un fin de semana complicado para Alpine, Colapinto consiguió terminar la carrera y mostrar consistencia en ritmo de competencia, un aspecto clave pensando en las próximas fechas del campeonato.