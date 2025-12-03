Amigos manipulaban un arma cuando se escapó un tiro: uno de ellos lucha por su vida

El hecho ocurrió en la vecina provincia de Chaco. El adolescente de 17 años fue intervenido quirúrgicamente y continúa con pronóstico reservado.

Un grave incidente con arma de fuego ocurrió en la madrugada del lunes en una vivienda de calle Sica N° 750, en Resistencia, donde un adolescente de 17 años resultó herido en el pecho tras un disparo accidental efectuado por su amigo.

Según informó la Policía, el hecho se registró alrededor de las 2.30, cuando un joven de 19 años manipulaba un revólver calibre 22 dentro del domicilio. En su declaración testimonial, el muchacho aseguró que mientras le mostraba el arma a su amigo, de 17 años, se le escapó un disparo que impactó directamente en el pecho del menor.

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía, que ordenó la actuación del Gabinete Científico. Enciso fue sometido a un dermotest y posteriormente quedó notificado de su aprehensión como autor del hecho.

Con anuencia de la moradora de la vivienda, madre del aprehendido, los peritos ingresaron al domicilio donde secuestraron un revólver calibre 22 con un cartucho percutado en el tambor y una caja con 32 municiones calibre 22 marca Orbea. Más tarde, el hermano del joven detenido entregó voluntariamente el teléfono celular iPhone 11, que también quedó secuestrado en la causa.

De acuerdo a lo informado por Diario Norte de Chaco, el menor herido fue trasladado de urgencia al Hospital Perrando, donde los médicos realizaron una intervención quirúrgica de alta complejidad. El parte médico, firmado por el Dr. González Arias, indica que se practicó una esternotomía con rafia cardíaca y pulmonar, encontrándose el proyectil alojado en la zona afectada. El paciente permanece con asistencia mecánica respiratoria y pronóstico reservado, situación que fue informada a la Fiscalía.

En el marco de la investigación, se receptaron varias declaraciones testimoniales, entre ellas la del hermano del aprehendido y la denuncia formal de la madre de la víctima. También se secuestraron las prendas de vestir, entregadas por personal médico del hospital para peritajes posteriores. La causa continúa en manos de la Fiscalía en turno bajo la carátula de "Supuesta Lesiones Graves con Arma de Fuego", mientras avanzan las diligencias y pericias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho.