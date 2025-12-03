Dos cordobeses fueron condenados en Salta por estafa y deberán pagar $14 millones

Mauro Nery Clapes y Diego Sebastián Coniglio fueron sentenciados a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, además de la pena económica en concepto de reparación.

Hoy 06:45

Los cordobeses Mauro Nery Clapes y Diego Sebastián Coniglio fueron condenados en Salta por su participación en una serie de ciberestafas que afectaron a varias víctimas.

Los acusados fueron sentenciados tras ser reconocidos como partícipes necesarios de un esquema delictivo que operaba a través de ofertas en el sitio Marketplace, donde obtenían datos personales y financieros de vendedores mediante engaños.

Los imputados admitieron su responsabilidad y fueron sentenciados a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, además de la restitución de $14 millones en concepto de reparación.

Los condenados contactaban a personas que ofrecían productos a la venta a través de una plataforma en línea, enviando un cupón falso de pago en concepto de seña. Así, los estafadores se hacían pasar por personal de un banco, accedían a las cuentas de los damnificados y generaban préstamos y transferencias bancarias, ampliando el alcance de sus delitos.