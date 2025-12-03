Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 DIC 2025 | 24º
X
Regionales

Dos cordobeses fueron condenados en Salta por estafa y deberán pagar $14 millones

Mauro Nery Clapes y Diego Sebastián Coniglio fueron sentenciados a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, además de la pena económica en concepto de reparación.

Hoy 06:45

Los cordobeses Mauro Nery Clapes y Diego Sebastián Coniglio fueron condenados en Salta por su participación en una serie de ciberestafas que afectaron a varias víctimas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los acusados fueron sentenciados tras ser reconocidos como partícipes necesarios de un esquema delictivo que operaba a través de ofertas en el sitio Marketplace, donde obtenían datos personales y financieros de vendedores mediante engaños.

Los imputados admitieron su responsabilidad y fueron sentenciados a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, además de la restitución de $14 millones en concepto de reparación.

Los condenados contactaban a personas que ofrecían productos a la venta a través de una plataforma en línea, enviando un cupón falso de pago en concepto de seña. Así, los estafadores se hacían pasar por personal de un banco, accedían a las cuentas de los damnificados y generaban préstamos y transferencias bancarias, ampliando el alcance de sus delitos.

TEMAS Ciberdelitos Provincia de Córdoba Salta

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Gerardo Zamora fue elegido como uno de los "Personajes del Año 2025"
  2. 2. Nicolás Avellaneda venció a Olímpico y quedó a un paso del título en el Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”
  3. 3. Orlando Ferreres en Libertad de Opinión: “El 31% de los argentinos es pobre aun teniendo trabajo; sin inversión no hay salida”
  4. 4. Comerciantes analizaron la caída del consumo, la alta presión impositiva y las expectativas moderadas hacia fin de año
  5. 5. Rumbo a la Virgen del Valle: una joven de Canadá y cientos de santiagueños caminan unidos por la esperanza
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT