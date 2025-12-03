Sydney Sweeney deslumbra en Nueva York con un look de diva clásica en la premiere de The Housemaid

La actriz de 28 años impactó en la alfombra roja con un vestido corset lleno de brillo, una estética de vieja Hollywood y una energía completamente renovada en la presentación de su próximo thriller, donde comparte pantalla con Amanda Seyfried.

Hoy 07:31

Sydney Sweeney desplegó un estilo de blonde bombshell en la premiere de su nueva película The Housemaid, realizada el martes por la noche en Nueva York. Apenas llegó al evento, celebrado en el espacio 787 on Seventh, la actriz acaparó todas las miradas con un imponente vestido corset de escote pronunciado, reafirmando su presencia habitual en las alfombras rojas.

La prenda, bordada con cristales y detalles de strass, caía hasta el piso con una pequeña cola, consolidando a Sweeney como uno de los momentos de moda más destacados de la noche. Para reforzar la estética clásica, la estrella de Euphoria sumó una boa de plumas blanca, que lució con soltura mientras posaba ante los fotógrafos.

Aunque hace poco presentó un corte bob más moderno, para esta ocasión regresó a su look característico con ondas largas y voluminosas, logradas con extensiones que aportaron un toque de glamour cinematográfico. En cuanto al maquillaje, optó por un estilo clásico: ojos delineados en negro, sombras blancas heladas y labios rosados y brillantes, acompañados por mejillas ligeramente sonrosadas.

Durante la presentación, Sweeney se mostró distendida y sonriente, dejando atrás recientes polémicas mientras disfrutaba de la atención previa al estreno. Uno de los detalles llamativos de la noche fue la ausencia de su pareja, el empresario Scooter Braun (44), a quien conoció tras su separación de su ex prometido Jonathan Davino (42).

En la alfombra roja se reencontró con su compañera de elenco Amanda Seyfried, quien llegó con un vestido rosa bebé hasta el piso y un choker de diamantes. La actriz de Mean Girls, de 39 años, llevó su cabello rubio con ondas suaves inspiradas en las divas de los años ’40, evocando a Veronica Lake.

Sweeney y Seyfried interpretan a rivales en The Housemaid, adaptación de la exitosa saga de thrillers psicológicos de Freida McFadden. Según la productora, la historia sigue a una joven de bajos recursos —interpretada por Sweeney— que acepta trabajar como empleada doméstica para un matrimonio adinerado encarnado por Seyfried y Brandon Sklenar.

Lo que comienza como una oportunidad laboral pronto deriva en una trama de secretos, sospechas y juegos de poder peligrosos.

The Housemaid llegará a los cines el 19 de diciembre, con gran expectativa por la química y el choque dramático entre Sweeney y Seyfried.