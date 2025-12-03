David Lowery estrena el tráiler de Mother Mary, protagonizada por Anne Hathaway

La nueva producción de A24 presenta sus primeras imágenes y confirma el tono de thriller psicosexual pop. El filme, con Anne Hathaway y Michaela Coel al frente, llegará a los cines de Estados Unidos en la primavera de 2025.

A24 presentó el primer tráiler y los afiches iniciales de Mother Mary, la nueva película escrita y dirigida por David Lowery, realizador de A Ghost Story, The Old Man & the Gun y El caballero verde.

El filme está protagonizado por Anne Hathaway y Michaela Coel, y se describe como un thriller psicosexual pop centrado en la relación entre una reconocida artista musical y una prestigiosa diseñadora de moda.

Para este proyecto, Lowery volvió a trabajar con el director de fotografía Andrew Droz Palermo y el compositor Daniel Hart, quien además de la banda sonora creó canciones originales junto a Jack Antonoff, Charli XCX y FKA Twigs.

El elenco se completa con Hunter Schafer, Atheena Frizzell, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Isaura Barbé-Brown, Alba Baptista, Sian Clifford y la propia FKA Twigs.