Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 DIC 2025 | 24º
X
Espectaculos

David Lowery estrena el tráiler de Mother Mary, protagonizada por Anne Hathaway

La nueva producción de A24 presenta sus primeras imágenes y confirma el tono de thriller psicosexual pop. El filme, con Anne Hathaway y Michaela Coel al frente, llegará a los cines de Estados Unidos en la primavera de 2025.

Hoy 07:16

A24 presentó el primer tráiler y los afiches iniciales de Mother Mary, la nueva película escrita y dirigida por David Lowery, realizador de A Ghost Story, The Old Man & the Gun y El caballero verde.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El filme está protagonizado por Anne Hathaway y Michaela Coel, y se describe como un thriller psicosexual pop centrado en la relación entre una reconocida artista musical y una prestigiosa diseñadora de moda.

Para este proyecto, Lowery volvió a trabajar con el director de fotografía Andrew Droz Palermo y el compositor Daniel Hart, quien además de la banda sonora creó canciones originales junto a Jack Antonoff, Charli XCX y FKA Twigs.

El elenco se completa con Hunter Schafer, Atheena Frizzell, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Isaura Barbé-Brown, Alba Baptista, Sian Clifford y la propia FKA Twigs.

TEMAS Anne Hathaway

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Gerardo Zamora fue elegido como uno de los "Personajes del Año 2025"
  2. 2. Nicolás Avellaneda venció a Olímpico y quedó a un paso del título en el Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”
  3. 3. Orlando Ferreres en Libertad de Opinión: “El 31% de los argentinos es pobre aun teniendo trabajo; sin inversión no hay salida”
  4. 4. Comerciantes analizaron la caída del consumo, la alta presión impositiva y las expectativas moderadas hacia fin de año
  5. 5. Rumbo a la Virgen del Valle: una joven de Canadá y cientos de santiagueños caminan unidos por la esperanza
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT