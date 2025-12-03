Investigan a una empleada doméstica por el presunto robo de tres anillos de oro valuados en más de $3 millones

La fiscal Luciana Jacobo interviene en el caso denunciado por un docente del barrio Los Inmigrantes, quien acusa a una trabajadora contratada por días de la desaparición de tres anillos, entre ellos una joya heredada.

Hoy 07:20

Una empleada doméstica quedó involucrada en una denuncia por el presunto robo de tres anillos de oro valuados en más de $3.000.000, propiedad de la familia de un docente santiagueño residente en el barrio Los Inmigrantes.

Según la denuncia presentada y la investigación iniciada por la fiscal Luciana Jacobo, la víctima —un maestro de apellido Maldonado— había contratado a la trabajadora únicamente para los días 7 y 21 de noviembre.

El fin de semana pasado, el docente revisó sus pertenencias y advirtió la desaparición de tres joyas: un anillo de oro macizo, una alianza matrimonial y un anillo de oro con diamante heredado de un familiar, de acuerdo con lo asentado en la causa.

Tras buscar exhaustivamente en su vivienda y sin haber recibido visitas u otras personas en esos días, Maldonado infirió que la única persona con acceso a los objetos habría sido la empleada, indicaron fuentes cercanas a la investigación.

Con el patrocinio del abogado Martín Aguirre, el docente radicó la denuncia en la Seccional Octava, lo que dio inicio a las actuaciones correspondientes. Los investigadores presumen que las joyas podrían haber sido vendidas en casas de empeño o joyerías.