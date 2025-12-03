Investigan a una empleada doméstica por el presunto robo de tres anillos de oro valuados en más de $3 millones

La fiscal Luciana Jacobo interviene en el caso denunciado por un docente del barrio Los Inmigrantes, quien acusa a una trabajadora contratada por días de la desaparición de tres anillos, entre ellos una joya heredada.
Una empleada doméstica quedó involucrada en una denuncia por el presunto robo de tres anillos de oro valuados en más de $3.000.000, propiedad de la familia de un docente santiagueño residente en el barrio Los Inmigrantes.
Según la denuncia presentada y la investigación iniciada por la fiscal Luciana Jacobo, la víctima —un maestro de apellido Maldonado— había contratado a la trabajadora únicamente para los días 7 y 21 de noviembre.
El fin de semana pasado, el docente revisó sus pertenencias y advirtió la desaparición de tres joyas: un anillo de oro macizo, una alianza matrimonial y un anillo de oro con diamante heredado de un familiar, de acuerdo con lo asentado en la causa.
Tras buscar exhaustivamente en su vivienda y sin haber recibido visitas u otras personas en esos días, Maldonado infirió que la única persona con acceso a los objetos habría sido la empleada, indicaron fuentes cercanas a la investigación.
Con el patrocinio del abogado Martín Aguirre, el docente radicó la denuncia en la Seccional Octava, lo que dio inicio a las actuaciones correspondientes. Los investigadores presumen que las joyas podrían haber sido vendidas en casas de empeño o joyerías.