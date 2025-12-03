Angelina Jolie protagonizará y producirá “Sunny”, el nuevo thriller de la directora Eva Sørhaug

Angelina Jolie inició el rodaje de Sunny, un thriller oscuro en el que interpreta a una gánster que intenta salvar a sus hijos de un capo narco, bajo la dirección de la noruega Eva Sørhaug.

La actriz ganadora del Oscar Angelina Jolie comenzó el rodaje de Sunny, un thriller oscuro dirigido por la cineasta noruega Eva Sørhaug (Tokyo Vice, Yellowjackets) para Gramercy Park Media, A Higher Standard y Nickel City Pictures.

La película, descripta como un relato en la tradición de los clásicos del cine de mafia, sigue a una gánster que lucha por proteger a sus dos hijos —y a sí misma— de un violento capo narco abusivo. Cuando un hecho devastador irrumpe en su vida, la protagonista tendrá apenas unas horas para diseñar un plan de escape definitivo.

El guion fue escrito por William Day Frank, a partir de una historia concebida junto a Sørhaug. La producción está a cargo de Nathan Klingher (Gramercy Park Media), Mark Fasano (Nickel City Pictures), Jeffrey Greenstein (A Higher Standard) y la propia Angelina Jolie, con la participación de Choice Films. Sørhaug también se desempeñará como productora ejecutiva. A Higher Standard manejará las ventas internacionales, mientras que WME Independent co-representará los derechos domésticos.

Un proyecto construido alrededor de Jolie

“Angelina es una fuerza de la naturaleza”, afirmó Fasano al adelantar detalles sobre su rol. “La gente va a sorprenderse con lo que aporta a este personaje fascinante. El mundo violento que Eva y Angelina han creado está arraigado en la supervivencia y la familia, guiado por una madre capaz de todo para proteger a sus dos hijos.”

En esa misma línea, Klingher destacó: “Angelina hizo que este papel sea únicamente suyo. Son pocas las películas de suspenso centradas en personajes tan fuertes, y la atención al detalle que ella y Eva han puesto es impresionante.”

Una etapa prolífica para Jolie y Sørhaug

La actriz atraviesa un momento destacado en su carrera: recientemente obtuvo nominaciones a los Golden Globes y a los Critics Choice Awards por su interpretación de Maria Callas en Maria, de Pablo Larraín. Entre sus próximos estrenos figuran el drama Couture de Alice Winocour, la comedia Anxious People de Marc Forster y The Initiative, un thriller de espionaje que la reúne con el director de Sr. y Sra. Smith, Doug Liman.

Por su parte, Sørhaug —cuyo thriller psicológico 90 Minutes debutó en el Festival de Toronto 2017— continúa consolidando su carrera internacional. En televisión, dirigió episodios de Ann Rice’s Talamasca: The Secret Order para AMC, además de trabajar en Tokyo Vice y Yellowjackets.

Con Sunny, directora y protagonista se unen para dar vida a una historia intensa, cruda y centrada en la supervivencia familiar, una combinación que ha despertado una fuerte expectativa en la industria.