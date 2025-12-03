Transportistas solicitaron el incremento del boleto único: se iría a $1460

Presentaron una nota al Concejo Deliberante de la Capital. Representa una suba del 53%. Lo fundamentan en los ajustes en el precio del combustible.

Hoy 08:08

El Concejo Deliberante dio estado parlamentario y giró a comisiones dos iniciativas: una del Departamento Ejecutivo Municipal que eleva proyecto de Ordenanza Tarifaria 2026 y una nota de empresarios del transporte urbano solicitando incremento del boleto único.

En la apertura, se realizó el acto protocolar de entrega de distinciones y/o reconocimientos a personalidades e instituciones del medio.

En el desarrollo del plenario, se dio ingreso a 12 expedientes, entre ellos, el proyecto del DEM, de Ordenanza Tarifaria 2026, que pasó a comisión de Presupuesto y Hacienda. También ingresó una nota de empresarios del Transporte Urbano de Pasajeros "solicitando incremento en la tarifa del boleto único" que se remitió a la comisión de Obras y Servicios Públicos.

Sobre este tema, fuentes legislativas señalaron que los empresarios solicitaron una readecuación/actualización tarifaria por el aumento de costos, principalmente de los combustibles. En ese sentido, el planteo es que el boleto pase a costar de los actuales $950 a $1.460. Es decir, 510 pesos más caro lo que representaría un incremento del 53,6%.

Como se recordará, en agosto el boleto fue incrementado por el Concejo Deliberante de $850 a $950 tras analizar un planteo de los transportistas, y también los costos del sistema.

Acerca de este pedido de aumento, una fuente del oficialismo descartó ese porcentaje y adelantó que en breve los empresarios serán citados por la comisión a cargo de analizar este tema. De haber un incremento, debería producirse hasta el 16 de diciembre, día en el que vence la prórroga de las sesiones ordinarias que determinó la Presidencia a cargo de Humberto Santillán.

Durante la sesión se aprobaron proyectos con despachos de comisión como la Ordenanza promovida por el Departamento Ejecutivo Municipal, por la que "se autoriza al DEM a prorrogar la autorización para contratar directamente camiones con cajas volcadoras y compactadoras, tanque para riego, palas cargadoras, pick-ups, tractores con desmalezadoras, topadoras, motoniveladoras, retroexcavadoras y/o todas aquellas maquinarias y/o servicios relacionados con la limpieza, sanidad urbana, recolección, enterramiento y tratamiento final de residuos domiciliarios, barrido, limpieza y riego de calles, servicios de fumigación y desagotes de pozos ciegos domiciliarios, a partir del 01de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre del 2026".