Caso Luciana Torres: determinan que la causa es competencia del Juzgado de Garantías

Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones contra la presentación de la querella por "una acusación alternativa" para el exnovio de la joven fallecida. Así, no será competencia de un juez de género.

Hoy 08:17

La Cámara de Apelaciones determinó que la investigación por la misteriosa muerte de Luciana Torres "es competencia de los jueces de Control y Garantías".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Así lo resolvieron este martes los vocales, Inés Zamora, Gabriela Núñez y Cecilia Vittar, con lo cual literalmente descartaron un eventual paso del proceso al Juzgado de Género, en sintonía con la declaración de incompetencia de la jueza de Género, Norma Morán.

La joven modelo fue hallada sin vida el 30 de diciembre del 2024, en su departamento de calle Mitre. La fiscal Celia Mussi atribuye a la ex pareja de Torres, Joaquín Cesca, una supuesta "instigación al suicidio". Lo asisten, Guillermo Ruiz Alvelda y Sofía Oberlander.

Las imputaciones son extensivas a Julián Canllo, por "falso testimonio", asistido por Maricel Beltrán y Eugenio Chavarría, y a Ana Carolina Ruzzo, por "omisión de auxilio"; por Juan José Saín y Lara Lucateli Perrén.

El 8 de agosto pasado, la fiscal Mussi presentó ante la Oficina de Gestión de Audiencias la requisitoria de elevación a juicio. En septiembre, el querellante Sebastián Robles planteó una "acusación alternativa" en contra de Cesca: esta vez, por "homicidio agravado por el vínculo enmarcado en un contexto de género", en perjuicio de Luciana Torres.

Luego, el juez de Control de Garantías, Darío Alarcón, se declaró incompetente, por entender que el planteo de Robles conllevaría un contexto de género. Por su parte, después Norma Morán declaró la incompetencia del Juzgado de Género para debatir la causa.

Y así, sobrevino un conflicto que acaba de ser subsanado por un tribunal superior. Tras la resolución conocida en esta jornada, la Cámara reanudará la audiencia (de la semana pasada) y debatirá recursos interpuestos por la defensa de Cesca y la fiscal Mussi.