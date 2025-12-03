"Hace tres meses el Congreso le hacía jaque a Milei, hoy están todos a favor"

Así lo indicó en su columna de este miércoles para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:21

El licenciado Osvaldo Granados analizó este miércoles, en su columna para Radio Panorama, el giro político que atraviesa el oficialismo en el Congreso. Según señaló, en apenas un trimestre se pasó de un escenario de resistencia legislativa a uno de acompañamiento casi pleno.

“Hace tres meses el Congreso le hacía jaque a Milei. Tres meses después, en Diputados están todos a favor de La Libertad Avanza. Es increíble”, sostuvo Granados, al evaluar el cambio de clima político que rodea al Gobierno nacional.

El analista también destacó una reunión clave realizada en el Malba, donde el economista Martín Redrado afirmó que Argentina está preparada para un sistema bimonetario, con libre circulación de dólar y peso. Redrado remarcó que el mundo ya resolvió el problema inflacionario y que el país debe avanzar “por etapas”, evitando la emisión monetaria.

Además, señaló que es fundamental fortalecer las reservas del Banco Central para reducir el riesgo país y que la entidad monetaria debe ser “totalmente independiente por ley”, sin posibilidad de financiar al sector público. “No puede depender de la voluntad de alguien”, expresó.

Granados también mencionó que Sergio Massa mantuvo un encuentro con la CGT, en el que —según relató— les sugirió “negociar”. Sin embargo, los dirigentes sindicales no habrían quedado conformes, al considerar que el exministro tenía margen para ayudar a frenar la reforma impulsada por el Gobierno.

En otro tramo, el columnista se refirió al impacto de las medidas económicas en el mercado interno. “Por las importaciones, los celulares cuestan 17% menos y en enero van a costar 40% menos. Había que competir, no era tan difícil”, afirmó, destacando la baja de precios como consecuencia de la apertura comercial.