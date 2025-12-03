Zamora, entre las figuras que brillaron en la gala de los Personajes del Año 2025 de Revista Gente

El gobernador de Santiago del Estero fue uno de los destacados en la gala realizada en el Faena Art Center, donde compartió alfombra roja con las principales figuras del espectáculo, el deporte, el streaming y la política.

La edición 2025 de la icónica gala de Revista Gente se realizó este martes en el Faena Art Center, en Puerto Madero, y volvió a convertirse en uno de los eventos más esperados del espectáculo argentino.

Entre las decenas de figuras que desfilaron por la alfombra roja estuvo también el gobernador Gerardo Zamora, elegido como uno de los Personajes del Año. El mandatario asistió acompañado por su esposa, Claudia de Zamora, quien también posó en la tradicional producción fotográfica.

Zamora compartió escena con referentes del espectáculo, el deporte, la música, el streaming y la política nacional, en el marco de la edición número 60 de los clásicos Personajes del Año. Su presencia fue destacada por medios de alcance nacional, que remarcaron el carácter federal de la selección de invitados.

Un desfile cargado de celebridades

Como cada diciembre, la gala reunió a una multitud de estrellas. Mirtha Legrand, Wanda Nara, Moria Casán, Pampita, Julieta Prandi, Leandro Paredes y Camila Galante encabezaron la catarata de flashes. También se hicieron presentes Maxi López, Ángela Torres, Mariana Fabbiani, Evangelina Anderson, Laurita Fernández, Nico Vázquez, Paula Chaves, Luck Ra, Momi Giardina, Joaquín Levinton, Juli Castro, Julieta Poggio, Daniela Celis y Yanina Latorre.

La lista continuó con Juan Ingaramo, José María Listorti, Valeria Mazza, Fer Dente, El Tucu López, Gastón Edul, Ángel de Brito y Sofi Martínez, entre otros.

Además, asistieron los elencos de dos ficciones destacadas del año: Santiago Korovsky y Martín Garabal, de División Palermo; y Malena Pichot y Marina Bellati, de Viudas Negras.

Los streamers, cada vez más protagonistas

Tal como viene ocurriendo en las últimas ediciones, el universo streamer tuvo fuerte presencia. Migue Granados, Fede Popgold, Cami Mayan, Mortedor, Nacho Elizalde, Flor Jazmín Peña, Grego Rossello, Nati Jota y Evelyn Botto posaron para la icónica producción.

La presencia política: Bullrich, Santilli… y Zamora

Aunque la gala suele concentrarse en figuras del entretenimiento, este año la política también tuvo su espacio. Asistieron Patricia Bullrich, senadora nacional, y Diego Santilli, ministro del Interior, quien llegó acompañado por su esposa, Analía Maiorana.

La gran sorpresa fue Gerardo Zamora, que junto a Claudia Ledesma Abdala de Zamora integró la foto grupal con las figuras más influyentes del año. El mandatario provincial fue uno de los pocos representantes políticos convocados para esta edición especial, lo que fue interpretado como un reconocimiento a su trayectoria y a la proyección nacional de Santiago del Estero.