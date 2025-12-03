¿Por qué se celebra este 3 de diciembre el Día del Médico?

La fecha recuerda el nacimiento del médico Carlos Juan Finlay Barrés y su teoría sobre la transmisión por mosquitos. La Organización Panamericana de la Salud y entidades argentinas oficializaron la conmemoración.

El 3 de diciembre se conmemora en Argentina y varios países de Latinoamérica el Día del Médico, en recuerdo del nacimiento del doctor Carlos Juan Finlay Barrés, nacido el 3 de diciembre de 1833.

Finlay propuso en 1881 que la fiebre amarilla se transmitía por la picadura del mosquito Aedes aegypti, descubrimiento que cambió las estrategias de salud pública y permitió diseñar medidas de control del vector.

La teoría de Finlay enfrentó escepticismo en su momento porque muchos médicos atribuían la enfermedad al contacto con objetos o ropa de enfermos. No obstante, una comisión estadounidense creada para investigar la fiebre amarilla confirmó las observaciones de Finlay en 1901, lo que abrió el camino para intervenciones que salvaron millones de vidas.

La conmemoración recibió impulso institucional a mediados del siglo XX: en 1955 la Confederación Médica Panamericana instituyó la jornada por la fecha de nacimiento de Finlay, y en 1956 el Colegio Médico de Córdoba se adhirió; posteriormente la Confederación Médica Argentina y el gobierno nacional oficializaron la fecha mediante decreto.

Origen histórico y reconocimiento institucional

Carlos Juan Finlay Barrés elaboró su hipótesis a fines del siglo XIX tras años de observación clínica y entomológica. Su propuesta sobre el papel del Aedes aegypti resultó fundamental para entender la dinámica de la fiebre amarilla y para la prevención de epidemias en zonas urbanas.

La confirmación por parte de la comisión estadounidense en 1901 validó las medidas de control del vector que luego se aplicaron en campañas sanitarias internacionales. Ese reconocimiento científico y práctico impulsó la adopción de políticas públicas orientadas a eliminar criaderos y reducir la transmisión.

La Confederación Médica Panamericana instituyó el Día del médico en honor a Finlay, y varios organismos en la región se sumaron a la iniciativa. En Argentina, el Colegio Médico de Córdoba y la Confederación Médica Argentina respaldaron la fecha hasta su oficialización por decreto del Estado nacional.