El próximo martes: Edunse invita a la presentación del libro del Dr. Ledesma Patiño

Hoy 07:30

La Editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero invitó a la comunidad santiagueña a la presentación del libro "La enfermedad de Chagas en Santiago del Estero. Un drama silencioso", el día martes 9, a las 20, en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Belgrano (S) Nº 1912.

La presentación del mismo estará a cargo del gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora; el rector de la UNSE, Ing. Héctor Rubén Paz; la Dra. Cynthia Spillmann, la Dra. Silvia Montserrat y el autor.

Esta obra analiza la problemática del Chagas en nuestra provincia entre 1960 y 1980. Describe la grave situación epidemiológica del momento, cuando la provincia fue declarada de alto riesgo, y desarrolla las formas clínicas para esta enfermedad. Representa un aporte central para entender las vinculaciones entre salud, pobreza y política en el Noroeste Argentino, y este enorme esfuerzo significa sentar las bases para el control de esta enfermedad.

Ledesma Patiño cuenta con una amplia trayectoria académica y de gestión pública, en el ámbito provincial, nacional e internacional. Fue docente en las universidades nacionales de Salta, Santa Fe, y Entre Ríos. Es médico por la Universidad Nacional de Córdoba. Especializado en pediatría en Chile. En Argentina, trabajó en hospitales de Santiago del Estero y estuvo al frente de la Dirección del Centro de Chagas y Patologías Regionales.