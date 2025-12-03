Invitan a la presentación del libro “La guerra y el amor suceden”

La editorial Bellas Alas realizará el lanzamiento de la obra este jueves 4 de diciembre en Bellas Alas.

Hoy 10:31

La editorial Bellas Alas anuncia la presentación del nuevo libro de poemas La guerra y el amor suceden, de la escritora santiagueña María Natalia Abdo, que tendrá lugar el jueves 4 de diciembre a las 19:30, en el Café Bellas Alas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro contará con la participación del Arq. Rodolfo Legname y de la escritora Belén Cianferoni, quienes acompañarán a la autora en un diálogo abierto sobre los procesos creativos, la memoria y la escritura poética.

En esta obra, Abdo —psicóloga, Magíster en Neurociencias y autora de Versos locos, Evans & cuentos, Estampitas y algunas brujas y Existir de oficio— despliega una voz madura, sensorial y visceral.

La guerra y el amor suceden avanza como un cauce: primero el paisaje húmedo y sensorial; luego el territorio materno, con sus rituales y fisuras; y finalmente el cuerpo que recuerda, desea y se desgarra. Con una voz luminosa y punzante, Abdo escribe para sostener lo que persiste: la herida, el recuerdo y la belleza imprevista que resta cuando la vida se parte entre el amor y la guerra, y todavía algo insiste en permanecer.

El prólogo estuvo a cargo de Paula Jiménez España, una de las voces más reconocidas de la poesía argentina contemporánea, autora de títulos como El cielo de Tushita y El latido que pulsa entre tus cosas. Poeta, narradora, periodista y psicóloga, Jiménez destaca en su lectura la intensidad del libro y la manera en que Abdo hace converger naturaleza, memoria y cuerpo en un tono muy personal.

La presentación contará con una preventa especial de lanzamiento, con ejemplares firmados y dedicados que podrán reservarse a través de WhatsApp (3855 910743 / 385 622020) y retirarse el día del evento.

Además, la autora ofrecerá durante la actividad una merienda regional con rosquetes, tortillas y empanadillas, en un gesto de cercanía que enlaza su obra con los sabores y la memoria afectiva del territorio.

Con un lenguaje directo, sensorial y profundo, Abdo confirma su lugar dentro de la poesía del norte argentino, aportando una mirada que combina intimidad, fuerza simbólica y una sensibilidad marcada por los matices de la memoria.