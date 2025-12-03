Quentin Tarantino tiene una precuela de Kill Bill en mente

Desde hace dos décadas, los fanáticos de Quentin Tarantino están esperando una nueva entrega de Kill Bill...y ahora podrían tener una precuela.

Desde hace dos décadas, los fanáticos de Quentin Tarantino esperan una nueva entrega de Kill Bill. La célebre historia de venganza, dividida en dos partes, presentó un universo de personajes tan amplio que siempre dejó abierta la puerta a nuevas tramas. Sin embargo, el director nunca terminó de decidirse sobre cómo continuarla. Aunque en distintos momentos insinuó la posibilidad de una tercera parte, ahora volvió a referirse al tema y deslizó una nueva opción: una precuela. Sus declaraciones surgieron durante la presentación del cortometraje Yuki’s Revenge, desarrollado por él y Uma Thurman en colaboración con Fortnite.

¿Una nueva idea en camino?

En una sesión de preguntas y respuestas en el Vista Theater, Tarantino explicó que Yuki es la hermana de Gogo —asesinada por Beatrix Kiddo— y que busca vengar su muerte. Esta línea argumental había sido incluida en el primer borrador de Kill Bill, aunque luego fue descartada porque, según él, “era demasiada acción”. De todas formas, frente a la insistencia del público, el director de Perros de la calle comentó cómo imagina una eventual nueva entrega de la saga: “Ya veremos. Tengo otras cosas que hacer… Tengo una idea de Kill Bill en mente, pero la borraron”.

En caso de concretarse, el proyecto llegaría en forma de precuela. Tarantino detalló: “Me gusta la idea del origen de Bill. Y los tres padrinos que lo crearon: Esteban Vihaio, Pai Mei y Hattori Hanzo. ¿Viviré lo suficiente para lograrlo? Eso está por verse”. Además, vinculó esta idea con la estética del nuevo proyecto junto a Fortnite, imaginando una entrega ambientada “en un mundo entre [Yuki’s Revenge] y el anime japonés”, que le permitiría explorar elementos imposibles de realizar en acción real, como la tan mencionada película de los Vega Brothers.