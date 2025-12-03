Ingresar
Policiales

Escándalo en La Banda: una pareja fue sorprendida teniendo relaciones frente a un aula

Ocurrió en la Casa del Bicentenario. Personal de Alerta Banda intervino luego de que la directora del lugar denunciara que dos jóvenes mantenían relaciones íntimas a pocos metros de un aula.

Hoy 11:02

Un episodio tan inesperado como preocupante ocurrió en horas de la mañana de ayer en la Casa del Bicentenario de La Banda, donde una pareja de jóvenes fue sorprendida manteniendo relaciones íntimas frente a una ventana que da directamente al aula de computación.

En ese momento, estudiantes realizaban sus actividades finales correspondientes al cierre de un programa de capacitación, cuando advirtieron la situación a través del ventanal. De inmediato, la directora del espacio cultural, la Sra. Olivera, alertó al personal de Alerta Banda.

Ante el llamado, el equipo municipal se presentó rápidamente y procedió a identificar a las personas involucradas: un joven de 25 años y una chica de 18. Luego de constatar lo ocurrido, se les solicitó que se retiraran del lugar para evitar mayores inconvenientes.

La intervención permitió restablecer la normalidad en el edificio escolar, aunque el hecho generó sorpresa entre alumnos y docentes, quienes no esperaban encontrarse con una situación de estas características en pleno horario de actividades.

