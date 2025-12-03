Empresarios del Transporte advierten: “Necesitamos una actualización urgente para poder sostener el servicio”

Alejandro Tarchini, presidente de la Cámara de Transporte Automotor de Santiago del Estero, expresó en diálogo con Radio Panorama su preocupación por los constantes incrementos del combustible, la caída de la recaudación y la imposibilidad de mantener el sistema sin una actualización del boleto.

Hoy 11:15

El empresario del transporte urbano e interurbano, Alejandro Tarchini, presidente de la Cámara de Transporte de Santiago del Estero, dialogó con Radio Panorama y trazó un diagnóstico crítico sobre la situación del sector.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tarchini recordó que solo en noviembre se registraron siete aumentos de combustible, mientras que la tarifa tuvo su última actualización en septiembre, pese a que —según afirmó— el costo operativo “subió más de diez veces” desde entonces. “Cada vez que sube el combustible, suben todos los insumos diarios que tenemos en el transporte”, remarcó.

Explicó que actualmente la Cámara nuclea todas las líneas urbanas de Santiago y La Banda, además de dos interurbanas. Sin embargo, la demanda disminuyó de manera drástica: “Con las nuevas aplicaciones y la facilidad para moverse en motovehículo, la gente cambió su forma de viajar. Eso provocó una baja de recaudación de más del 30 o 40%. Con ese nivel, se vuelve insostenible sacar a trabajar un coche a la calle”, advirtió.

El referente del sector aseguró que los empresarios están “muy preocupados” por la escalada permanente del combustible y reiteró el pedido de una tarifa única para Santiago y La Banda. “Queremos por lo menos sostener el sistema del servicio que estamos prestando, pero así es imposible seguir. Nuestro pedido es urgente”, subrayó.

Tarchini sostuvo que la actualización del boleto permitiría “sostener el servicio y realizar mejoras en algunas unidades, en la frecuencia y en otros aspectos operativos”, insistiendo en que el escenario económico actual empuja a las empresas al límite: “En un mes subió siete veces el combustible. Sabemos la situación del país, pero lo que pedimos ahora y de manera urgente es para poder sostener el servicio. Que siga funcionando. Con eso te digo lo crítico que es el panorama”.

Los empresarios del transporte insisten en que la única manera de mantener el sistema en funcionamiento es mediante una actualización tarifaria que acompañe los incrementos mensuales del combustible, señalados como la causa principal del pedido.