Policiales

Confirman la prisión preventiva para Eduardo Pallares, único imputado por el crimen de Camila Barrera

La medida permite avanzar con la investigación mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas sobre el crimen ocurrido el 8 de noviembre en Frías, departamento Choya.

Hoy 11:09

El juez de Control y Garantías de Frías, Guillermo Paradelo, ordenó en las últimas horas la prisión preventiva de Eduardo Pallares, único acusado del brutal asesinato de Emilse Camila Barrera, la adolescente que apareció muerta la madrugada del sábado 8 de noviembre, horas después de celebrar su cumpleaños.

La medida había sido solicitada por la fiscal Natalia Simoes, quien dispuso la detención del sospechoso desde el inicio de la investigación. Pallares, empleado municipal, habría pactado con la víctima un encuentro sexual por $40.000, según confirmaron fuentes cercanas al caso.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, en el lugar del encuentro se produjo una violenta pelea. La joven intentó defenderse, pero Pallares habría utilizado el cordón del llavero de su motocicleta para estrangularla, provocándole la muerte.

El dato más perturbador surgió del propio relato del acusado: tras abandonar el cuerpo de la adolescente, regresó a su domicilio, se bañó y asistió con normalidad a una cena de empleados municipales. Sostuvo incluso que desconocía que había asesinado a la joven.

Con la prisión preventiva ya firme, Pallares permanecerá detenido mientras continúa la pesquisa. La causa se encamina hacia una imputación por homicidio agravado, en un hecho que sigue generando profunda conmoción en la ciudad de Frías.

TEMAS Emilse Camila Barrera Departamento Choya Frías

