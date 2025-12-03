Superluna llena en Géminis: cuándo es y qué significa

Este jueves es el último día del año en que se podrá ver el satélite natural en su totalidad; ¿por qué es una “superluna” y cómo afecta su posición a los signos?

Hoy 11:27

La Superluna llena en Géminis es este jueves 4 de diciembre. Se trata del último momento del año en que se podrá ver en el cielo al satélite natural en su totalidad. A continuación, todo lo que hay que saber para ver este fenómeno desde la Argentina.

Además de tratarse del último plenilunio del 2025, se da la particularidad de ser una Superluna llena. ¿Qué es eso? Es un evento astronómico que ocurre cuando la fase llena del satélite natural coincide con el momento en que la Luna está en su punto más cercano a la Tierra en su órbita, conocido como perigeo.

La órbita de la Luna alrededor de la Tierra tiene forma elíptica, lo que provoca que su distancia varíe, y la Superluna ocurre específicamente cuando hay fase llena y el astro se encuentra en o cerca del perigeo. Debido a esta proximidad, se ve un poco más grande y brillante que cuando está en una Luna llena normal.

¿Cuándo se puede ver la Superluna llena de diciembre desde la Argentina?

De acuerdo al sitio Date and Time, el plenilunio se dará el jueves 4 de diciembre. Por lo tanto, será en los primeros días del último mes del año que se podrá observar el satélite natural en su totalidad. Será visible desde la Argentina a partir de las 20.05, horario en que saldrá. Este se pondrá ver hasta alrededor de las 5.40 de la mañana siguiente.

La Luna llena de diciembre es conocida como la “Luna Fría”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. En este caso, se trata de una época del año en que el frío empieza con intensidad en el hemisferio norte, puesto que arranca el invierno. Es por ello que en la antigüedad se la relacionaba con las bajas temperaturas y la oscuridad.

Superluna llena en Géminis: ¿qué significa en la astrología y cómo afecta?

Además de los que significa este fenómeno en la astronomía, también cuenta con una fuerte carga en lo esotérico. Esto se debe a que la Luna Llena es el punto culminante de un ciclo lunar, por lo que trae consigo finales, culminaciones, claridad y la necesidad de soltar aquello que ya no nos sirve. Al ser una Superluna, su energía se siente mucho más intensa y potente.

A su vez, para la astrología la ubicación que tenga la Luna en la rueda zodiacal puede tener ciertos efectos en los signos. En esta ocasión, el astro se encuentra en Géminis, un signo de Aire regido por Mercurio (planeta de la comunicación). Por lo tanto, se sentirán sus efectos en los siguientes aspectos de la vida:

Comunicaciones y claridad mental: el signo de los gemelos rige cómo pensamos, hablamos, escribimos y nos relacionamos con nuestro entorno inmediato. Esta lunación trae revelaciones, noticias y claridad sobre temas que estaban confusos. Es el momento de ponerle palabra a lo que sentimos y pensamos.

Decisiones y dualidad: esta Luna llena ilumina dos opciones o caminos. Es un momento para tomar decisiones definitivas que se fueron postergando en los últimos meses.

Cierres de ciclos de información: se cierran ciclos de aprendizaje, estudios, negociaciones o proyectos de comunicación. También puede ser un momento para “limpiar” nuestro entorno mental y soltar el exceso de información o el ruido mental que nos dispersa.

Por lo tanto, la Superluna Llena en Géminis impulsa la sinceridad interna y externa. Es un momento que obliga a ordenar la mente, a decir la verdad y a soltar todo aquello que ya no representa a uno.