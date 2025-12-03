Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 DIC 2025 | 29º
X
Espectaculos

Daisy Edgar-Jones protagoniza Mosquito, la nueva serie de Disney+

Junto a Nicholas Hoult, la actriz británica encabeza una historia de humor ácido y tensiones psicológicas que explora la vida matrimonial desde un enfoque tan absurdo como perturbador.

Hoy 11:40

Daisy Edgar-Jones vuelve al centro de la escena televisiva con Mosquito, la nueva serie de Disney+ y Hulu creada por Tony McNamara, el reconocido showrunner de The Great y guionista de La favorita y Pobres criaturas. El proyecto también contará con Nicholas Hoult como coprotagonista, formando una dupla que ya genera grandes expectativas entre los seguidores de la actriz británica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según adelantó Deadline, Mosquito recupera el humor negro, el absurdo y el tono afilado característico de McNamara, pero esta vez aplicado a la vida íntima de una joven pareja. Para Edgar-Jones, el papel representa un guiño a su consagración en Normal People: muchos espectadores deseaban verla explorar una etapa distinta de la vida adulta, y ahora encarna a un personaje que evoca aquella sensibilidad sin ser una continuación directa.

En Mosquito, Edgar-Jones interpreta a Kate, una mujer recién casada con Ed (Hoult). Lo que inicia como una vida compartida prometedora pronto se complica cuando pequeños secretos, tensiones acumuladas y heridas ocultas comienzan a salir a la luz. El detonante de ese deterioro emocional es tan inesperado como simbólico: un mosquito intrusivo que altera la convivencia y dispara una cadena de revelaciones inquietantes.

La serie —producida por 20th Television, Piggy Ate Roast Beef Productions y Hustle & Punch— constará de seis episodios de una hora y tendrá a Edgar-Jones, Hoult y McNamara como productores ejecutivos. El rodaje está previsto para 2026, y todo apunta a que será uno de los estrenos más comentados del año, impulsado por la presencia de Edgar-Jones, considerada una de las intérpretes jóvenes más versátiles y celebradas de la actualidad.

Con Mosquito, Daisy Edgar-Jones suma un nuevo protagónico que promete mezclar humor ácido, drama íntimo y la intensidad emocional que la convirtió en una figura destacada del panorama televisivo internacional.

TEMAS Daisy Edgar-Jones

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Gerardo Zamora fue elegido como uno de los "Personajes del Año 2025"
  2. 2. Nicolás Avellaneda venció a Olímpico y quedó a un paso del título en el Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”
  3. 3. Orlando Ferreres en Libertad de Opinión: “El 31% de los argentinos es pobre aun teniendo trabajo; sin inversión no hay salida”
  4. 4. Rumbo a la Virgen del Valle: una joven de Canadá y cientos de santiagueños caminan unidos por la esperanza
  5. 5. El tiempo para este miércoles 3 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: alta humedad, nubosidad variable y 35°C de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT