Daisy Edgar-Jones protagoniza Mosquito, la nueva serie de Disney+

Junto a Nicholas Hoult, la actriz británica encabeza una historia de humor ácido y tensiones psicológicas que explora la vida matrimonial desde un enfoque tan absurdo como perturbador.

Hoy 11:40

Daisy Edgar-Jones vuelve al centro de la escena televisiva con Mosquito, la nueva serie de Disney+ y Hulu creada por Tony McNamara, el reconocido showrunner de The Great y guionista de La favorita y Pobres criaturas. El proyecto también contará con Nicholas Hoult como coprotagonista, formando una dupla que ya genera grandes expectativas entre los seguidores de la actriz británica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según adelantó Deadline, Mosquito recupera el humor negro, el absurdo y el tono afilado característico de McNamara, pero esta vez aplicado a la vida íntima de una joven pareja. Para Edgar-Jones, el papel representa un guiño a su consagración en Normal People: muchos espectadores deseaban verla explorar una etapa distinta de la vida adulta, y ahora encarna a un personaje que evoca aquella sensibilidad sin ser una continuación directa.

En Mosquito, Edgar-Jones interpreta a Kate, una mujer recién casada con Ed (Hoult). Lo que inicia como una vida compartida prometedora pronto se complica cuando pequeños secretos, tensiones acumuladas y heridas ocultas comienzan a salir a la luz. El detonante de ese deterioro emocional es tan inesperado como simbólico: un mosquito intrusivo que altera la convivencia y dispara una cadena de revelaciones inquietantes.

La serie —producida por 20th Television, Piggy Ate Roast Beef Productions y Hustle & Punch— constará de seis episodios de una hora y tendrá a Edgar-Jones, Hoult y McNamara como productores ejecutivos. El rodaje está previsto para 2026, y todo apunta a que será uno de los estrenos más comentados del año, impulsado por la presencia de Edgar-Jones, considerada una de las intérpretes jóvenes más versátiles y celebradas de la actualidad.

Con Mosquito, Daisy Edgar-Jones suma un nuevo protagónico que promete mezclar humor ácido, drama íntimo y la intensidad emocional que la convirtió en una figura destacada del panorama televisivo internacional.