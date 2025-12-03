Israel recupera otro cuerpo tras una fallida entrega de rehenes

El martes se entregaron restos que no correspondían a ninguno de los dos últimos rehenes fallecidos, que aún están en la Franja.

Hoy 11:51

Israel se prepara para recibir los restos que serían de un rehén fallecido, hallados en el norte de la Franja de Gaza, según informó la Oficina del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, este miércoles.

El Servicio de Salud Pública del estado mantiene contacto constante con las familias de las dos últimas víctimas que aún permanecen en Gaza: el sargento mayor Ran Gvili (israelí) y el ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak, confirmó la Oficina del Primer Ministro.

La Yihad Islámica Palestina afirmó haber encontrado los restos de un rehén en el norte de la Franja de Gaza.

"Encontramos el cuerpo de uno de los cautivos del enemigo durante las operaciones de búsqueda y excavación esta mañana en el norte de la Franja de Gaza. Como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros por la inundación de Al Aqsa, se está trabajando para completar varios procedimientos previos a la entrega del cuerpo, de acuerdo con los protocolos establecidos", declaró el grupo.

Tras el anuncio, Hamas indicó que el cuerpo se entregaría este miércoles a las 17:00 hora local.

El cuerpo equivocado

A primera hora del miércoles, la Oficina del Primer Ministro confirmó, tras un examen del Centro Nacional de Medicina Forense, que los hallazgos de restos humanos transferidos por Hamas a Israel el martes no estaban relacionados con ninguno de los rehenes fallecidos que permanecen cautivos en Gaza.

Tras completar el proceso de identificación en el Centro Nacional de Medicina Forense, se determinó que los hallazgos traídos desde la Franja de Gaza para su análisis no están vinculados a ninguno de los secuestrados fallecidos, declaró la Oficina del Primer Ministro.

¿Palestinos podrán salir de Gaza?

En tanto, Israel anunció este miércoles que los habitantes de Gaza podrán salir hacia Egipto "en los próximos días" en virtud de una medida contemplada en el plan de paz estadounidense, aunque El Cairo lo desmintió y pidió su apertura en ambas direcciones.

"Conforme al acuerdo de alto al fuego (...), el punto de paso de Rafah abrirá en los próximos días exclusivamente para que los residentes de la Franja de Gaza salgan hacia Egipto", indicó a la AFP el Cogat, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa las actividades civiles en los Territorios Palestinos.

El organismo precisó que la apertura del punto de paso se efectuará en coordinación con Egipto y la Unión Europea.

Sin embargo, poco después las autoridades en El Cairo desmintieron la información e insistieron en que el paso se abra en ambas direcciones.

"Si se llega a un acuerdo para abrir el paso, será en ambas direcciones, para entrar y salir de la Franja de Gaza, de acuerdo con el plan del presidente estadounidense Donald Trump", declaró el servicio estatal de información en un comunicado, citando a una fuente oficial egipcia.

Egipto pide regularmente que se abra el paso para dejar entrar la ayuda humanitaria, según el plan estadounidense.

Una medida postergada

Dos fuentes diplomáticas europeas indicaron a AFP que en un principio se habían preparado para la apertura del paso de Rafah para peatones el 14 de octubre, pocos días después de que entrara en vigor la tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, tras un anuncio similar. Pero la medida fue finalmente postergada.

La reapertura del paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, forma parte del plan de paz de Trump para el enclave palestino. Es también una demanda de larga data de varias agencias de la ONU y otros organismos humanitarios.

El ejército israelí tomó el control del lado palestino de este paso fronterizo en mayo de 2024, alegando que estaba siendo "utilizado con propósitos terroristas" y para la entrada de armas.

Fue brevemente reabierto durante la tregua anterior entre Israel y Hamás que entró en vigor el 19 de enero, lo que permitió el paso de personas autorizadas a abandonar Gaza, y la entrada de camiones de ayuda humanitaria.

Rafah es un punto de entrada crítico para la ayuda de camiones cargados de medicamentos, comida y combustible.

Durante mucho tiempo, este paso fronterizo ha sido la principal puerta de salida de los palestinos de Gaza autorizados a partir de la Franja, bajo bloqueo israelí desde 2007.