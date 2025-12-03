"La persona que elige ser médico lo hace por pasión y vocación"

En el Día Internacional del Médico, la Dra. Mariela Fuentes Costilla dialogó con Radio Panorama y reflexionó sobre la profesión, además de compartir las conclusiones de las Jornadas Internacionales sobre Menopausia y Andropausia realizadas en Las Termas de Río Hondo.

Hoy 13:34

En el Día Internacional del Médico, la doctora Mariela Fuentes Costilla dialogó con Radio Panorama y reflexionó sobre el profundo compromiso que implica ejercer esta profesión. Afirmó que quienes eligen este camino lo hacen impulsados por una convicción genuina y un deseo real de acompañar y mejorar la vida de las personas.

La especialista también destacó lo que dejaron las recientes Jornadas Internacionales sobre menopausia y andropausia, realizadas en Las Termas de Río Hondo. Explicó que ambos procesos representan momentos de transición que pueden afectar de manera significativa el bienestar físico, emocional y sexual. En las mujeres, el paso de una etapa reproductiva a otra no reproductiva suele venir acompañado de sensaciones internas que alteran la estabilidad cotidiana. En los hombres, la disminución progresiva de la función gonadal genera cambios que muchas veces se manifiestan de forma silenciosa pero persistente.

Fuentes Costilla subrayó que estos desafíos repercuten en la vida familiar, en la autoestima y en la intimidad de las parejas, al punto de que diversas organizaciones internacionales han detectado un aumento de separaciones durante estas edades, a las que denominan “la adolescencia del envejecimiento”. En este sentido, enfatizó que el abordaje debe ser integral y contemplar tanto los aspectos clínicos como los emocionales y vinculares.

La médica remarcó que la calidad de vida depende en gran medida de hábitos sostenidos, como una alimentación equilibrada y actividad física regular. Aunque las hormonas cumplen un papel importante, aclaró que no todo gira en torno a ellas y que es posible obtener mejoras significativas adoptando cambios saludables.

Por último, invitó a prestar atención a señales del cuerpo que pueden indicar alteraciones, como modificaciones en la piel, el cabello, la energía diaria o la forma en que responde el organismo frente al estrés. También mencionó la importancia de consultar ante cualquier transformación que genere dudas o afecte el bienestar general, ya que una intervención temprana permite transitar esta etapa con mayor equilibrio y acompañamiento profesional.