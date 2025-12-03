Tras la escena sexual, Alerta Banda advierte: “Lo mostramos para prevenir, estos hechos se repiten en verano”

La coordinadora del programa, Carolina Montenegro, dialogó con Radio Panorama y explicó que la difusión del episodio ocurrido frente al aula de computación busca generar conciencia sobre el uso adecuado de los espacios públicos.

Hoy 14:02

La coordinadora de Alerta Banda, Carolina Montenegro, habló sobre el episodio registrado en la Casa del Bicentenario, donde una pareja fue sorprendida manteniendo relaciones íntimas frente a un aula. Contó que el aviso llegó mientras una profesora dictaba clases de computación y observó la escena desde el ventanal.

“Recibimos un llamado de una de las profesoras que estaba a cargo de la clase por la incomodidad de la situación. Esto ocurría a la vista de los estudiantes”, relató Montenegro en Radio Panorama.

La funcionaria explicó que la difusión del caso en redes y medios oficiales responde a una decisión institucional: “La decisión de mostrarla hoy, de ponerla a consideración de la sociedad, es como una forma de hacer prevención”.

Para Montenegro, el punto central es la necesidad de preservar los espacios comunitarios: “Creo que estas cuestiones privadas tienen que quedar para los espacios privados y no para los espacios donde circulan niños, donde el municipio ocupa para la recreación y el entretenimiento de los vecinos”.

La titular de Alerta Banda también advirtió que este tipo de episodios se incrementa durante la temporada estival. “Lamentablemente, en el verano son situaciones que nos pasan mucho más de lo seguido”, señaló.

Tras la intervención, la pareja —un joven de 25 años y una chica de 18— fue identificada y trasladada fuera del lugar.

“Eran dos personas mayores de edad. Se los identificó, se les llamó la atención y se les explicó, de manera cordial, que son situaciones que no pueden darse en la vía pública”, afirmó.

La coordinadora agregó que “más allá del momento o del impulso”, es fundamental evitar que ciudadanos sean testigos involuntarios de este tipo de conductas.

Por último, Montenegro destacó el rol del sistema de videovigilancia municipal, que actualmente cuenta con 711 cámaras activas: “Cuando uno sabe que lo ven, se porta mejor. Las cámaras están para mejorar la vida de los ciudadanos y prevenir situaciones que afectan la convivencia”, sostuvo.