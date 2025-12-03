La Banda realizó un conversatorio sobre las implicancias de vivir y trabajar con personas con discapacidad

La actividad tuvo lugar en el marco del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, que se conmemora cada 3 de diciembre.

La Dirección de Discapacidad dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial realizó el Conversatorio Reflexiones en Discapacidad "Historias de una comunidad que cuida" en las instalaciones de la Escuela Municipal de Programación y Robótica.

Este conversatorio Reflexiones en Discapacidad: "Historias de una comunidad que cuida", se realizó en el marco del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, que se conmemora cada 3 de diciembre; en el que se busca dar visibilidad y generar mayor concientización acerca de las implicancias de vivir y trabajar con personas con discapacidad.

En la oportunidad, estuvieron presentes el secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial y la directora del área de Género, y representantes de instituciones intermedias de la ciudad de La Banda.

Durante el encuentro, la directora del área, Alejandra Nallar, señaló: “Esta es una fecha que nos convoca a toda la comunidad y al colectivo con discapacidad, porque se conmemora a nivel mundial su día y es por eso que desde el municipio se organizó este conversatorio a donde vamos a tener a diferentes participantes que nos van a contar sus historias y sus experiencias desde una mirada personal y profesional”.

“Y ya de cara al cierre de este año es importante destacar que el 2025, en términos de discapacidad, ha sido crítico para todo el colectivo con discapacidad debido a las decisiones que se han ido tomando desde el gobierno nacional. Se han generado muchas tensiones y con orgullo podemos decir que desde la gestión del intendente Roger Nediani, hemos hecho todo lo posible por contrarrestar esta situación negativa. Y se han generado acciones que visibilicen, concienticen y promuevan la inclusión de las personas con discapacidad y que por supuesto puedan tener una participación plena en la comunidad”.

Fueron parte del conversatorio la Dra. Carolina Agüero, quien actualmente se desempeña como coordinadora General del Registro Único de Adopción de la Provincia de Santiago del Estero; con Especialización en Discapacidad y DDHH de la Universidad de Buenos Aires; presidente de la Fundación Casita del Árbol por la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad con asiento en la Provincia de Santiago del Estero. Autora del libro “La casita del árbol: una historia de amor”.

Asimismo, la licenciada en fonoaudiología Julia Gabriela Ruggeri, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2014, ex coordinadora del servicio de fonoaudiología del Centro Privado Argentino – Cubano de rehabilitación, residente concluida y aprobada en el Hospital Córdoba en el servicio de fonoaudiología abarcando áreas de atención de paciente quemado, consultorio externo, UTI, UCI y sala común.

Por su parte, Diego Ibáñez, ciudadano bandeño, es una persona con una discapacidad motora adquirida como consecuencia de un accidente vial en el año 2018; quién se ha destacado con su participación en diferentes competencias deportivas durante el 2025.

Finalmente, hizo uso de la palabra la profesora de educación especial, Lucía Coronel, quien es también miembro de la Comisión Directiva de la Asociación TDAH y Neurodiversidad Santiago y mamá de un adolescente con TDAH y TEA.