El municipio entregó trofeos a los mejores equipos de la Liga Municipal de Fútbol Infantil

La Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda, realizó la entrega de premios a los equipos ganadores en las diferentes categorías y torneos que se disputaron durante el 2025, en el marco de la Liga Municipal de Fútbol Infantil.

La ceremonia se realizó el día martes a la noche en el anfiteatro a cielo abierto de la plaza “Mauricio Rojas”, dónde estuvo presente el intendente Ing. Roger Elías Nediani, autoridades del Ejecutivo Municipal, el director de Deportes, Profesor Hugo Rojas, y familiares de los jugadores.

El encuentro también contó con la participación de invitados especiales que entregaron trofeos a los equipos ganadores: Alfredo “Coco” Roldán, jugador de Sarmiento, del equipo que participa en el Torneo Federal A; Marcelo Albarracín, D.T. del Club Atlético Sarmiento, del equipo que participa en la L.S.F.; Richard Britos, ex jugador de fútbol.

Matías Rojas, jugador del Club Atlético Central Argentino; Luis Gómez, ex jugador de Sarmiento; Lucho Sandez, D.T. y uno de los creadores de la Liga Municipal de Fútbol Infantil; Franco Fratusatti, D.T. de equipo de fútbol adaptado para ciegos y July Díaz, locutor.

En la oportunidad, el intendente Ing. Roger Elías Nediani, destacó: “Hoy estamos participando de la entrega de premios a los clubes que han participado en el Torneo de Fútbol Infantil Municipal. Por lo tanto, quiero agradecer al profesor Hugo Rojas que ha organizado este evento tan importante.

Este evento es también un lugar de encuentro, de participación, de compartir con todos los equipos de fútbol infantil de la ciudad de La Banda. Estos eventos tienen que servir también para tener la posibilidad de encontrarnos y de confraternizar, de hacernos más compañeros y más amigos.

Y en ese sentido, el municipio siempre ha tenido una mirada del Estado Presente y al deporte como política de gestión. Esto comprende no solo el deporte profesional, como bien lo vemos en la provincia de Santiago del Estero, que hay equipos que están participando en ligas profesionales y nacionales.

Pero nosotros apuntamos mucho más al deporte en las divisiones formativas, en las divisiones infantiles. De manera que en esta división, en esta edad, el niño no solamente recibe el conocimiento técnico, táctico y los fundamentos del deporte, como el fútbol en este caso, sino también recibe valores.

Todos los profesores de cada uno de los clubes que ha participado en el torneo, tienen esa mirada, de acompañar a los niños. Y también los padres y las madres, deben acompañar a sus niños, a los jóvenes, de manera que se sientan contenidos y saber, en definitiva, a dónde están, con quién están y qué están haciendo”.

Agregó: “Nosotros al deporte también lo tomamos con una mirada inclusiva. Hoy estuvo presente como invitado el técnico del equipo de Los Murciélagos que ha participado en torneos nacionales, algo que hace habitualmente todos los años y tenemos el orgullo de que represente, no solamente a la ciudad de La Banda, sino también a la provincia de Santiago del Estero”.

Por último, Nediani contó que están trabajando en una nueva liga de fútbol infantil pero para niñas: “En el marco de este encuentro, la Secretaría de Gobierno, anunció que se está trabajando desde la Dirección de Deportes para crear la Liga Infantil de Fútbol Municipal para las Niñas.

Por lo tanto, estamos muy contentos con este proyecto porque sabemos que hay muchas niñas que hoy participan y juegan al fútbol y que lo hacen muy bien. Pero muchas veces juegan con los chicos porque no hay una competencia que reúna a equipos formados íntegramente por niñas.

Así que veremos si el año que vienes podemos comenzar con esta nueva liga infantil dónde seguramente muchas niñas de barrios bandeños tendrán la oportunidad de participar como lo hacen muchas chicas jóvenes y adultas en la Liga Municipal de Fútbol Femenino”.