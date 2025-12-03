El Cine Renzi ofrece una variada cartelera para todas las familias bandeñas

La programación incluye estrenos aptos para toda la familia, producciones de terror aclamadas por el público y películas nacionales del Espacio INCAA que fortalecen la difusión del cine argentino.

Hoy 15:07

La Municipalidad de La Banda presenta una renovada cartelera del Cine Teatro Renzi, que estará disponible del 4 al 12 de diciembre con una propuesta cinematográfica amplia y diversa.

La programación incluye estrenos aptos para toda la familia, producciones de terror aclamadas por el público y películas nacionales del Espacio INCAA que fortalecen la difusión del cine argentino.

Con el objetivo de garantizar el acceso al arte y al entretenimiento, las entradas generales tendrán un valor de $6000, mientras que las funciones del Espacio INCAA estarán disponibles por $3000. Asimismo, jubilados y estudiantes podrán acceder a un precio especial de $1500, promoviendo una participación inclusiva para todos los sectores de la comunidad.

La película “Zootopia 2” se proyectará a las 16 una aventura animada que retoma las historias de Judy Hopps y Nick Wilde. La película invita a recorrer nuevamente la dinámica ciudad de Zootopia con un relato lleno de humor, misterio y valores sobre la convivencia y el trabajo en equipo.

A las 18 y a las 21.40hs se proyectará “Five Nights at Freddy’s”, un thriller de terror basado en el popular videojuego. La trama sigue a un guardia de seguridad que descubre los perturbadores secretos de una pizzería donde unos animatrónicos cobran vida por la noche, generando una atmósfera cargada de tensión y suspenso.

Como parte del Espacio INCAA podrá verse “La dicha en movimiento” los días 4 y 6 a las 20, se trata de un documental que retrata el poder transformador de la danza y la expresión corporal en distintas historias de vida.

Por otro lado, el 5 y 7 de diciembre a las 20 se exhibirá “La muerte de un comediante”, una obra que profundiza en el conflicto interno y profesional de un humorista que atraviesa una crisis emocional mientras intenta reconectar con su vocación.