Tensión en Palmeiras: la interna entre el Flaco López y Abel Ferreira que abre la puerta a su salida

Tras la final perdida ante Flamengo, se profundizó la mala relación entre José Manuel López y el técnico Abel Ferreira. Declaraciones cruzadas, sequía goleadora y un futuro que cada vez parece más lejos del Verdao.

Hoy 15:21

La caída en la final de la Copa Libertadores por 1-0 frente a Flamengo no solo dejó dolor deportivo en Palmeiras, sino que también expuso una interna que venía creciendo puertas adentro. La relación entre José Manuel “Flaco” López y Abel Ferreira atraviesa su peor momento, al punto de que el delantero argentino podría abandonar el club en 2026.

Todo estalló tras unas declaraciones sorpresivas del entrenador portugués, quien cuestionó el rendimiento del ex-Lanús apenas días antes de la final. "Es un tema que hablaré con él personalmente. Lo que yo pido es una cosa, y lo que él está haciendo es otra. Se olvidó de hacer lo que estaba haciendo", lanzó Ferreira en conferencia de prensa, dejando en evidencia el cortocircuito entre ambos.

Luego de la derrota en Lima, López respondió con un mensaje sutil pero filoso. "Por ahí tendríamos que habernos animado a jugar un poquito más", dijo, marcando una diferencia táctica con el planteo del DT. Aunque el goleador de la última Libertadores —siete tantos, igual que Adrián Maravilla Martínez— fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, arrastra una marcada sequía: no convierte desde el 15 de octubre ante Bragantino, registrando apenas una asistencia frente a Santos el 15 de noviembre.

Si bien River y Boca mostraron interés en el pasado —incluso el propio López lo reconoció—, Palmeiras lo tasó en 40 millones de dólares, una cifra inalcanzable para cualquier club argentino. Esa valoración funcionó como un blindaje ante ofertas externas, aunque la tensión con Ferreira y su presente irregular podrían facilitar una salida por un monto menor.