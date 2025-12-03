Abrigando Almas invita a colaborar en su quinta edición de la campaña solidaria

El Roperito Solidario recibe pan dulce, golosinas, juguetes y ropa hasta el 20 de diciembre. Los voluntarios coordinarán la entrega en distintos barrios.

Hoy 15:44

La organización solidaria Abrigando Almas inició una nueva edición de su campaña navideña, denominada “Abrigando la Navidad”, con el objetivo de llevar regalos, golosinas y acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad. Sus colaboradoras, Karina Núñez y Claudia Ríos, dialogaron con Noticiero 7 y brindaron detalles de la iniciativa que ya cumple su quinto año consecutivo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Karina Núñez destacó la importancia de la participación de la comunidad: “Estamos invitando a todos los santiagueños a sumarse una vez más. Son cinco años de trabajo social y solidario que nos vienen gratificando por todo lo que logramos. Queremos que Papá Noel llegue a las familias que más lo necesitan”.

La campaña estará abierta hasta el 20 de diciembre y se reciben donaciones de pan dulce, budines, golosinas, juguetes nuevos o usados en buen estado y ropa. Núñez explicó que ya comenzaron a recibir aportes y adelantó que esperan llegar a un barrio numeroso: “A veces alcanzamos para 50 chicos, otras para 100 o 200. Depende de la ayuda de la gente”.

Uno de los gestos más valorados por el grupo es la participación de niños que donan sus propios juguetes. “Es hermoso ver cómo juntan lo que ya no usan y hasta escriben cartitas para quienes lo van a recibir. Es una forma de enseñar empatía y solidaridad”, resaltó Núñez.

Por su parte, Claudia Ríos remarcó la importancia de colaborar sin importar la magnitud del aporte: “No le exigimos nada a nadie, solo pedimos que quienes puedan ayuden. Para un niño, incluso un regalo pequeño significa muchísimo. Aceptamos juguetes y ropa usada, siempre que estén en buenas condiciones”.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al 3856-116686, desde donde los voluntarios coordinarán la recepción o retiro de donaciones.

Abrigando Almas vuelve a apelar al espíritu solidario de los santiagueños, con la esperanza de que esta Navidad llegue un abrazo, un regalo y un gesto de cariño a cada niño que lo necesita.