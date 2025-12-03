Ingresar
Locales

Con una actividad de concientización se brindó información de cómo prevenir el VIH/Sida

Se indicó que es recomendable realizarse los controles preventivos ya que, cuanto antes la persona se entere de su diagnóstico positivo, antes podrá acceder al control y al tratamiento, mejorando así su calidad de vida.

Hoy 15:25

La Oficina de la Diversidad dependiente de la Secretaría de Gobierno, en conjunto con la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda, realizó una campaña de concientización, sensibilización, información y prevención en el marco del “Día mundial de la lucha contra el VIH/Sida”.  

En este sentido, se realizó una actividad de concientización en la que se entregó folletería informativa, preservativos y cinta rojas en representación de la lucha contra el Sida. Mientras que el área de Políticas Sanitarias dependientes de la Secretaría de Salud realizó controles de presión arterial y servicio de asesoramiento para dar respuesta a las inquietudes de los vecinos.

Al respecto, se indicó que es recomendable realizarse los controles preventivos ya que, cuanto antes la persona se entere de su diagnóstico positivo, antes podrá acceder al control y al tratamiento, mejorando así su calidad de vida.

El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Daña el sistema inmunitario al destruir un tipo de glóbulo blanco que ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones. Esto lo pone en riesgo de tener otras infecciones y enfermedades.

El Sida, es la etapa final de la infección por VIH. Ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo está muy dañado por el virus. No todas las personas con VIH desarrollan Sida a lo largo de su vida.

