Santiago brilló en la Olimpiada de Ciencias Junior: una delegación que inspira pasión por la ciencia

Un grupo de jóvenes santiagueños dejó en alto el nombre de la provincia en la Olimpiada Argentina de Ciencias Junior 2025, al obtener distinciones nacionales.

Hoy 17:48

Santiago del Estero volvió a destacarse a nivel nacional gracias al desempeño de los estudiantes del Colegio Hermano Hermas de Bruijn, quienes representaron a la provincia en la Olimpiada Argentina de Ciencias Junior 2025, un encuentro que reunió a 400 estudiantes de 19 provincias bajo un mismo objetivo: promover el pensamiento crítico, la experimentación y el amor por la ciencia.

El certamen, organizado por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), incluyó exigentes pruebas teóricas y experimentales que pusieron a prueba conocimientos, habilidades y capacidad de resolución de los participantes.

Colegio Hermas

Resultados que llenan de orgullo a Santiago del Estero

La delegación santiagueña obtuvo reconocimientos que reflejan su nivel académico, su compromiso y el enorme esfuerzo puesto en cada instancia de la competencia:

-Medalla de Plata – Segundo Puesto Nacional (Nivel 2):

Facundo Contreras Moggio y Facundo Rosatti

-Medalla de Bronce – Tercer Puesto Nacional (Nivel 2):

Bautista Lugones

-Mención de Honor Nacional (Nivel 2):

Octavio Robles

-Participante destacada (Nivel 2):

Guadalupe Trejo Moreno

Además, la delegación se completa con las representantes de Nivel 1, quienes competirán el jueves 4 de diciembre en la UNCUYO con grandes expectativas:

Guadalupe Díaz Rojas y Luz Alzamora.

Acompañamiento, disciplina y una escuela que apuesta por el futuro

Los estudiantes fueron preparados académica y emocionalmente por el Prof. Franco Nicolás Queirolo, docente del nivel secundario, clave en el entrenamiento y seguimiento de cada participante.

La delegación también estuvo acompañada por la Rectora del Nivel Secundario, Prof. Alejandra Ibáñez, y la Prof. Ivana López, responsables de contener y guiar especialmente a las estudiantes de Nivel 1.

Este trabajo en equipo refleja una convicción firme dentro de la institución: la ciencia se aprende, se practica y se construye colectivamente, y cada instancia de participación es una oportunidad para que los jóvenes descubran su potencial.

Un mensaje para toda la comunidad educativa: animarse, participar y superarse

Desde el Colegio Hermano Hermas de Bruijn destacaron que, más allá de los premios, estas experiencias son transformadoras: permiten a los jóvenes desafiar sus límites, confiar en sus capacidades y descubrir que la ciencia es un camino posible para todos.

Los logros obtenidos por la delegación santiagueña muestran que la pasión por aprender, sumada al acompañamiento docente y familiar, puede llevar a resultados extraordinarios incluso en competencias de alcance nacional.

La institución invitó a más estudiantes, familias y docentes a involucrarse en este tipo de iniciativas que motivan, inspiran y abren puertas a un futuro lleno de oportunidades.

Porque cada joven que participa de una olimpiada científica no solo adquiere conocimientos:

descubre quién es, quién puede llegar a ser y qué sueños está dispuesto a alcanzar.