Juli Poggio desmintió haber coqueteado con Nico Occhiato: "No me gusta que me acusen de Tatiana"

En medio de los rumores que la señalaban como la figura que “beboteó” con el conductor de Luzu frente a Flor Jazmín Peña, la modelo salió a dar a conocer su versión.

Hoy 16:46

La noche de martes, marcada por encuentros, flashes y figuras de la televisión y las redes, terminó desencadenando una controversia que pocas horas después era el tema central de debates, rumores y títulos de programas de espectáculos. El mundo del streaming y la farándula se sacudió ante el rumor de que Juli Poggio habría intentado coquetear con Nico Occhiato delante de Flor Jazmín Peña, pareja del conductor y figura en ascenso. Por la velocidad con que se propagó el supuesto cruce, la noticia se volvió viral, lo que llevó a que la propia Juli se expresara al respecto en Rumis (La Casa).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“¿Porque inventan desde cero? No hablé con Nicolás en toda la noche. No crucé palabra. No me gusta que me acusen de Tatiana, ni que me digan cosas horribles, ni tener que aclarar esto”, explicó, con la voz entrecortada, al referirse a cuánto le afectó la situación. Y, mientras uno de sus compañeros la abrazaba al notar que empezó a llorar, continuó: “No es nada grave, pero es feo tipo levantarte y encontrarte con todo una fake news así, tipo un invento que nada que ver”.

Respecto si se comunicó con Flor Jazmín, comentó: “Ahora le mando un mensaje. Pero nada, lo ponen en la tele, chicos, en los graph como: ‘Juli Poggio levantándose, beboteando...”

Previamente, sin buscar especulaciones ni quedarse en silencio, fue la propia Juli quien decidió salir a aclarar el tema en Bondi Live. Durante una comunicación con Pepe Ochoa, la ex Gran Hermano 2022 desmintió rotundamente que hubiera existido cualquier tipo de acercamiento romántico. “Yo no crucé palabra en toda la noche. Yo estaba sentada en el grupo verde, él llegó y yo lo saludé. Eso fue toda mi interacción en toda la noche”, explicó, con tono seguro aunque a la vez visiblemente cansada de verse envuelta en rumores. “No sé. Será porque esta semana estuve con quilombitos. No entiendo, ¿por qué me buscan?”, se preguntó. Cuando le consultaron sobre su relación con Flor Jazmín, fue directa: “Obvio, recontra”. Sobre el momento puntual con Occhiato, aclaró: “Yo ya estaba sentada, él vino y saludó a todos sus compañeros de Patria y Familia que estaban sentados ahí conmigo. Y esa fue toda mi interacción en toda la noche”.

“Les juro, chicos, solamente le di un beso. No hay ni una prueba que me pueda incriminar en eso porque aparte no me gusta. Te digo que me gusta más Flor”, agregó, sumando ironía y buscando cortar de raíz el rumor. Poggio remarcó: “No, igual es una boludez esto. Pueden decir lo que quieran, pero nadie tiene ninguna prueba. Y si le preguntan a él, va a decir que solamente lo saludé”.

El rumor se había encendido en el marco de la gala de los Personajes del Año de Revista Gente, donde, entre saludos y risas, la situación explotó. El detonante fue un video que subió Yanina Latorre a su Instagram. “Flor, vos sabés que yo a tu novio no me lo levanto. Me caés muy bien”, lanzó la panelista en tono de chicana, mientras Flor Jazmín, con expresión de fastidio, respondía: “¡Estoy viendo cada cosa!”. Aunque en ese momento no se dieron nombres, el mensaje bastó para que la ronda de especulaciones comenzara y se multiplicaran las versiones.

Ya el miércoles, el tema tomó fuerza cuando Mariana Brey, en A la Barbarossa (Telefe), identificó a la influencer como la aludida en la polémica. “La mujer en cuestión es Juli Poggio. Se hizo la linda con Occhiato en plena alfombra roja, provocando un clima tenso entre él y su pareja”, sostuvo la panelista, sumando más leña al fuego. Cuando Alejandra Maglietti preguntó si realmente había habido una actitud de “beboteo”, Brey fue categórica: “Fue en la alfombra roja, y esto lo dicen voces que estuvieron presentes. Ella se le hizo la linda”.

Así, lo que empezó como una celebración terminó virando en el tema central en la conversación digital. Juli, por su parte, fue contundente: eligió la frontalidad para cortar el rumor desde la raíz y, con una mezcla de sinceridad y frescura, dejó en claro que una vez más, en pleno auge de las redes, los hechos son muchas veces distintos a la versión del espectáculo.

Esta nueva polémica reafirma el grado de exposición y presión que viven las figuras jóvenes, obligadas a responder casi en tiempo real a especulaciones que muchas veces nacen de miradas, chistes o saludos ocasionales. Por ahora, Poggio, Flor Jazmín y Occhiato dejan atrás otro capítulo del show mediático, con la tranquilidad de saber que, en medio del ruido, lo que cuenta es la verdad de cada uno fuera de la cámara.