Rocío Marengo y Eduardo Fort fueron padres: nació Isidro

Tras haber estado internada durante algunos días, la actriz y su pareja recibieron a su primer hijo juntos. La noticia fue confirmada por Pochi de Gossipeame.

Hoy 16:46

Rocío Marengo y Eduardo Fort le dieron la bienvenida a Isidro, su primer hijo juntos. La buena noticia fue compartida por Pochi de Gossipeame, quien aseguró que la mamá y el bebé se encuentran bien.

La mediática, que estaba de 34 semanas, había sido internada algunos días atrás en el Sanatorio Otamendi luego de un control de rutina.

“Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort. Por suerte están los dos bien. ¡Felicitaciones a toda la familia!“, escribió en sus redes sociales la panelista de Puro Show (eltrece).