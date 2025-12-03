La santiagueña Sofía Céspedes obtuvo el tercer puesto nacional en las Olimpiadas de Geografía 2025

La estudiante del Colegio Hermano Hermas de Bruijn se destacó en la categoría B del certamen organizado por la Universidad Nacional del Litoral. Su logro la posiciona entre los talentos más sobresalientes del país y llena de orgullo a la provincia.

Hoy 17:48

La provincia de Santiago del Estero vuelve a celebrar un logro académico de alcance nacional. La joven Sofía Céspedes, alumna de 4.º año, 2.ª división del Colegio Hermano Hermas de Bruijn, obtuvo el tercer puesto nacional en la categoría B de las Olimpiadas de Geografía 2025, organizadas por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y desarrolladas en la provincia de Santa Fe.

Su desempeño se destacó entre estudiantes de distintas provincias del país y la convirtió en un orgullo para su institución, su comunidad educativa y toda la región del NOA.

Sofía Céspedes

Un logro que representa a toda la provincia

Sofía no solo representó a su colegio, sino también a Santiago del Estero en una de las competencias formativas más importantes del país. Durante la instancia nacional estuvo acompañada por la preceptora Cecilia Díaz, quien brindó apoyo logístico y emocional en cada etapa de la jornada.

La preparación académica estuvo a cargo de la profesora de Geografía Laura Reimundi, con el acompañamiento del Departamento de Ciencias Sociales del Colegio Hermano Hermas. Desde la institución destacaron que el resultado es fruto de un proceso sostenido de estudio, motivación, y un intenso trabajo en equipo.

Un espacio que impulsa a los jóvenes a superarse

Las autoridades del colegio remarcaron el valor formativo de estas instancias, más allá de los premios y reconocimientos:

“Las Olimpiadas de Geografía no se tratan solo de competir. Son un espacio educativo que impulsa a los jóvenes a confiar en sus capacidades, a desafiarse y a descubrir que el conocimiento es un camino posible para todos los que se animan a intentarlo.”

También subrayaron que el desempeño de Sofía inspira a toda la comunidad educativa:

“El esfuerzo, la disciplina y la pasión por aprender pueden llevar a resultados extraordinarios. Cada estudiante que participa en una olimpiada no solo adquiere nuevos saberes: descubre su potencial y abre puertas a un futuro lleno de oportunidades.”