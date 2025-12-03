Falleció Mafalda “Muni” Santillán, destacada cantora y referente del folclore santiagueño

La artista bandeña, reconocida por su trayectoria y por su vínculo artístico y personal con Alfredo Ábalos, dejó un valioso legado en la música popular de la provincia.

Hoy 19:40

Esta tarde se confirmó el fallecimiento de Mafalda “Muni” Santillán, una de las voces más representativas del folclore santiagueño y figura entrañable para músicos, gestores culturales y aficionados de toda la provincia.

Nacida en La Banda, Santillán fue Profesora Nacional de Danzas Folclóricas, egresada de la Academia de José Gómez Basualdo, y también profesora de piano, formación que influyó profundamente en su estilo interpretativo. Desde temprana edad se vinculó con el ambiente artístico, consolidándose como una cantora de notable sensibilidad.

Fue además la compañera de vida del recordado Alfredo Ábalos, con quien compartió años de escenarios, grabaciones y militancia cultural. En 1965 obtuvo el Primer Premio como Solista Femenina en el Festival de Cosquín, uno de los mayores reconocimientos de su carrera, además de distinciones en Laborde y otros festivales nacionales.

A lo largo de su trayectoria, participó en numerosas peñas y presentaciones, siempre convocada por su calidez y su particular estilo interpretativo. Tras el fallecimiento de Ábalos en 2018, decidió reducir sus apariciones públicas.

Su primer trabajo discográfico, “Serenata Santiagueña”, reunió a músicos cercanos y seres queridos: Carolina, Martín y Santiago Ábalos Santillán, junto a Gonzalo Lares, Rodrigo “Chumuco” Abdala, Carlos “Kili” Sequeira, Maxi Ledesma, entre otros.

Su legado permanece vivo en sus hijos, quienes continúan el camino musical de la familia: Carolina, integrante de Yacu Quilla, y Santiago y Martín, miembros de la reconocida formación La Pesada Santiagueña.