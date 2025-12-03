Detuvieron a “Cachorra” Vargas, una viuda negra y supuesta asesina de un Veterano de Malvinas

La mujer es sospechosa de haber asesinado a un hombre que se enamoró de ella. La Policía la buscaba desde hace más de un año.

Hoy 20:46

Micaela “Cachorra” Vargas, la mujer acusada de haber participado del asesinato de un hombre de 60 años en Constitución, fue detenida en las últimas horas en Lanús, luego de pasar más de un año prófuga.

El crimen ocurrió el 5 de junio del año pasado en un edificio de la calle San Juan al 1300, cuando fue encontrado muerto con siete puñaladas en el cuello en el baño de su departamento.

El caso está bajo la investigación del juez Martín Yadarola, quien estableció que Vargas actuó en complicidad con su pareja, Leonardo Díaz, de 35 años, que ya está detenido y procesado con prisión preventiva por homicidio agravado por alevosía y ensañamiento.

En la escena del crimen, trabajaron agentes de la División de la Policía de la Ciudad, quienes llevaron adelante el trabajo de campo que permitió reconstruir parte de la escena.

Vargas, nacida en Chaco, estuvo prófuga durante más de un año, hasta que efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes lograron ubicarla en una casa ubicada en la avenida 9 de Julio, entre Pergamino y Luján, en Lanús. Por esta razón, se realizaron tareas de vigilancias encubiertas. Una vez que lograron constatar que se retiraba del domicilio, concretaron la detención.

El crimen de José en Constitución

Según la hipótesis de los investigadores, “Cachorra” Vargas habría mantenido una relación prolongada y oculta con José. Para acercarse a él, le habría dicho que tenía 21 años, cuando en realidad tenía 35.

Luego, al generar confianza, el hombre le permitió ingresar a su departamento de Constitución. La Policía cree que un día ella y Díaz entraron juntos, fueron hacia el baño y atacaron brutalmente a la víctima. Después, se dieron a la fuga con sus llaves.

Sobre el día del asesinato, la encargada del edificio dijo que escuchó un grito cerca de las 17. “Era como un pedido de auxilio, pero pensé que venía de la calle”, contó Karina en diálogo con TN.

Recién a la noche, una vecina del segundo piso notó que le caía agua desde el departamento de José.

Los vecinos del edificio en donde vivía José contaron cómo fue que encontraron el cuerpo. (Foto: captura TN)

Como el hombre no respondía los mensajes, al día siguiente dos propietarios fueron a buscarlo a su trabajo para conseguir un juego de llaves. En cuanto lograron entrar al departamento, descubrieron que todo estaba a oscuras.

Al revisar el baño, hallaron el cuerpo de José con varias puñaladas en el cuello. “Estaba todo enchastrado de sangre”, recordó una de las vecinas.

José fue combatiente en la guerra de Malvinas y estaba orgulloso de su historia. Trabajaba como encargado en una cochera y cobraba una pensión que él mismo mencionaba con gratitud. Por eso, los investigadores creen que Vargas y Díaz analizaron previamente su situación económica antes de ejecutar el ataque.

Un detalle del caso es que no hay registros visuales que pudieran contribuir a la reconstrucción de los hechos. No había cámaras en la puerta del edificio ni en la cuadra, y un domo de la zona tampoco funcionaba.

Ahora, la causa avanza con los dos sospechosos detenidos.