Se realizó un emotivo acto por el Día Internacional de Personas con Discapacidad en el Fórum

Hoy 20:48

Ante un gran marco de público se llevó a cabo el acto por el Día Internacional de Personas con Discapacidad en el Fórum Centro de Convenciones, donde además se celebraron los 20 años de la Dirección de Discapacidad de la Provincia.

Estuvieron presentes la secretaria de Derechos Humanos, Daniela Águila, y la directora de Discapacidad, Rosana Romero Acuña, junto a alumnos de los distintos centros de atención acompañados por profesionales.

Esta actividad se desarrolló bajo el lema “Los derechos no se quitan, se respetan”, con exposiciones artísticas realizadas por las instituciones. También hubo conversatorios sobre inclusión, el ejercicio de los derechos y los desafíos para una sociedad más accesible.

En este marco, Acuña resaltó la importancia del 3 de diciembre como una jornada histórica para la provincia y a nivel mundial. También hizo hincapié en el propósito de visibilización y los espacios de intercambio y agregó: “Son 20 años de un inmenso recorrido y de inquebrantable trabajo, un espacio que en el año 2005 fue creado con una firme decisión del gobernador Gerardo Zamora y que durante el transcurso de los años fue modificando y brindando herramientas necesarias para todos”.

Finalmente, Águila destacó el acompañamiento por parte del equipo de profesionales, direcciones y autoridades a la hora de tener una visión de proyección que tiene una mirada y sensibilidad “anclada a los derechos humanos”.

“Profesionales que con un perfil bajo convierten obstáculos en oportunidades, felicito a los equipos de las juntas evaluadoras y direcciones, que con su profesionalismo y sensibilidad garantizan derecho y políticas públicas para que tengan acceso de herramientas para personas con capacidad”, expresó.

Águila también hizo un reconocimiento "al personal de todos los ministerios que fortalecen aquellas políticas públicas transparentes de manera transversal mediante un trabajo de red integral en todo el territorio provincial con su compromiso y entrega”