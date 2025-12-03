Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 DIC 2025 | 30º
X
Somos Deporte

Mitre suma a Martín Rodríguez como nuevo refuerzo para la temporada

El lateral izquierdo, de último paso por Colegiales y con experiencia en Ferro Carril Oeste, se transforma en una nueva pieza para el Aurinegro de cara al próximo año.

Hoy 20:53
Martín Rodríguez

Mitre continúa moviéndose en el mercado y logró abrochar a Martín Rodríguez, lateral izquierdo con recorrido en el ascenso y pasado en Ferro Carril Oeste, quien llega procedente de Colegiales. El defensor aterriza en el Aurinegro para reforzar una zona clave pensando en la nueva temporada.

Rodríguez, de buen ida y vuelta, viene de rendir en la Primera Nacional y suma una experiencia importante que Mitre buscará capitalizar. 

Con su llegada, el Aurinegro sigue delineando el plantel y apunta a fortalecer cada línea para arrancar el año con un equipo competitivo. 

TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Escándalo en La Banda: una pareja fue sorprendida teniendo relaciones frente a un aula
  2. 2. El tiempo para este miércoles 3 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: alta humedad, nubosidad variable y 35°C de máxima
  3. 3. Detuvieron a una mujer que intentó ingresar droga para un detenido en la alcaidía
  4. 4. Investigan a una empleada doméstica por el presunto robo de tres anillos de oro valuados en más de $3 millones
  5. 5. Confirman la prisión preventiva para Eduardo Pallares, único imputado por el crimen de Camila Barrera
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT