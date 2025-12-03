Mitre suma a Martín Rodríguez como nuevo refuerzo para la temporada

El lateral izquierdo, de último paso por Colegiales y con experiencia en Ferro Carril Oeste, se transforma en una nueva pieza para el Aurinegro de cara al próximo año.

Hoy 20:53

Mitre continúa moviéndose en el mercado y logró abrochar a Martín Rodríguez, lateral izquierdo con recorrido en el ascenso y pasado en Ferro Carril Oeste, quien llega procedente de Colegiales. El defensor aterriza en el Aurinegro para reforzar una zona clave pensando en la nueva temporada.

Rodríguez, de buen ida y vuelta, viene de rendir en la Primera Nacional y suma una experiencia importante que Mitre buscará capitalizar.

Con su llegada, el Aurinegro sigue delineando el plantel y apunta a fortalecer cada línea para arrancar el año con un equipo competitivo.