Se inauguró en Loreto el tercer Centro de Gestión Laboral – Santiago Trabaja

Un espacio que permitirá a los vecinos realizar trámites y consultas vinculadas al ámbito laboral de manera rápida, accesible y segura, sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Hoy 21:04

Con la presencia de la Secretaria de Trabajo de la Provincia Prof. Julia Comán, del Intendente de Loreto Prof. Ramón González y del Director de Delegaciones de Trabajo del Interior Daniel Navarrete se dejó habilitada la oficina de Gestión Laboral una oficina creada por la Secretaría de Trabajo del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero con el objetivo de consolidar un espacio integral y accesible para atender las necesidades de los trabajadores de toda la provincia.

“La habilitación de este centro en Loreto reafirma una orientación central del gobierno provincial: consolidar un Estado cercano, federal, presente en cada departamento y localidad. Esta sede no es una simple oficina adicional: representa la materialización concreta de políticas de empleo y trabajo registradas para cada santiagueño, promoviendo la igualdad de oportunidades laborales respondiendo al compromismo asumido por nuestro Gobernador Dr. Gerardo Zamora a través de la Mesa de Dialogo presidida por el Jefe de Gabinente de Ministros y Gobernador electo Elías Suárez. . ”, expresó la Secretaria de Trabajo Prof. Comán.

Asimismo destacó “habilitar este Centro es acercarles a los ciudadanos todo lo que desde la Secretaría se hace en pos de nuestros trabajadores y todo lo que atañe a la concreción de ambientes de trabajos sanos, seguros, dignos y libres de violencias”.

Además invitó a las comunidades de Loreto y alrededores a acercarse al Centro de Gestión Laboral para informarse, registrarse si corresponde, hacer valer sus derechos y participar activamente de los mecanismos de protección laboral. “El Estado provincial está comprometido a garantizar un empleo digno, trabajo registrado y respeto por los derechos de todas y todos los santiagueños”.

Finalizó diciendo que “este nuevo Centro se proyecta no solo como una oficina de trámites, sino como un canal de diálogo directo entre trabajadores, empleadores, sindicatos y el Estado provincial —articulando políticas laborales, seguimiento, registro, fiscalización y acompañamiento real”.

A su turno, el Intendente de Loreto Prof. Ramón González agradeció el permanente trabajo de la Secretaria Prof. Julia Comán en lo que a defensa de los derechos nuestros trabajadores nos referimos. Contar con este Centro en nuestra ciudad mejora sustancialmente la atención y los servicios para la población trabajadora. Esta inauguración es posible gracias a las políticas públicas impulsadas por el Gobernador Zamora, que permanentemente amplía derechos y fortalece la presencia del Estado junto a cada ciudadano”.

De esta manera quedó oficialmente inaugurado en Loreto el nuevo Centro de Gestión Laboral “Santiago Trabaja”, tercera sede habilitada por la Secretaría de Trabajo, sumándose a las aperturas en Termas de Río Hondo y Nueva Esperanza.