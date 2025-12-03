Llegan los nuevos aviones F-16 y harán un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires

Cuándo es y por dónde pasarán. Los cazas arribarán a la Argentina el viernes y durante el fin de semana se va a realizar la presentación oficial con la presencia de Javier Milei.

Hoy 21:38

El Ministerio de Defensa, que aún comanda el diputado electo Luis Petri, confirmó el cronograma de actividades oficiales por la llegada de los primeros seis aviones de combate F-16, que fueron comprados a Dinamarca como parte del plan de "modernización integral del sistema de defensa".

El punto más esperado será el vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires, previsto para el próximo domingo 7 de diciembre por la mañana, antes del acto oficial de presentación.

Los F-16 serán recibidos formalmente el viernes 5 de diciembre, en una ceremonia encabezada por el ministro saliente. El Gobierno considera la incorporación como "un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional".

De acuerdo al cronograma detallado en un comunicado del Ministerio, el próximo domingo 7 de diciembre, a las 9 de la mañana, el presidente Javier Milei junto a Petri y a las autoridades militares presidirá el acto oficial en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba.

En tanto, el gran atractivo para el público que estará en la Ciudad de Buenos Aires será en la previa de la presentación: "Se realizará un vuelo rasante de los F-16 sobre la Ciudad de Buenos Aires, entre las 8:00 y las 8:45, para que los argentinos puedan presenciar el despliegue de estas aeronaves que representan un salto histórico en la capacidad disuasiva del país".

Si las condiciones climáticas lo permiten, la escuadrilla de los primeros F-16 llegará desde el noroeste, procedente de Río Cuarto, y entrará en el área metropolitana por el Río de la Plata. Volarán a 2.000 pies de altura, unos 600 metros, en un recorrido de este a oeste, cruzando sobre la Casa Rosada, la Avenida de Mayo y llegando hasta Plaza Miserere. Luego harán un segundo tramo, esta vez sobre la Avenida 9 de Julio, de sur a norte, hasta volver a ganar altura a la altura del río.

"Estos aviones, potentes y ágiles, han sido modernizados para equipararse a los cazas de cuarta generación, con las últimas innovaciones en sensores y capacidades de intercambio de datos", indicó el Ministerio en un comunicado.

Además, la cartera de Defensa resaltó que "estas aeronaves son capaces de integrarse en el campo de batalla moderno, listas para operar en un entorno centrado en redes, con una mayor capacidad de supervivencia gracias a su avanzado sistema de guerra electrónica y un paquete de armamento sin igual".

Según explicaron, esa combinación tecnológica les otorga "una verdadera capacidad multirol", que abarca "diversas misiones como defensa antiaérea, supresión de defensas aéreas enemigas, ataque marítimo, interdicción aérea, apoyo aéreo cercano, designación dinámica de objetivos e inteligencia, vigilancia y reconocimiento no tradicionales".

Con el sobrevuelo porteño y la presentación oficial en Córdoba, el Gobierno buscará mostrar no solo la incorporación de nuevas aeronaves, sino también el relanzamiento de la capacidad disuasiva de la Argentina después de décadas sin adquisiciones de este tipo.