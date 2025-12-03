Ingresar
Empleados de Calidad de Vida y Tránsito recibieron capacitación sobre uso de matafuegos

El taller contó con la participación de personal del municipio capitalino, con el propósito de prepararlos para enfrentar focos ígneos en sus lugares de trabajo o en la vía pública.

03/12/2025

La Municipalidad de la Capital brindó una capacitación a sus empleados sobre el uso de matafuegos, donde se les enseñó a manipularlos de forma segura y efectiva para combatir incendios, con clases teóricas y prácticas.

Dictado por técnicos de la Subdirección de Defensa Civil, el taller contó con la participación de personal de las direcciones de Tránsito y de Calidad de Vida, con el propósito de prepararlos para enfrentar focos ígneos en sus lugares de trabajo o en la vía pública.

Durante el curso se explicaron el comportamiento del fuego y sus componentes, los diferentes tipos de extintores y cuándo usarlos y cómo actuar en situaciones de emergencia, entre otras temáticas tendientes a reforzar la seguridad.

