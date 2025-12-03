La intendente Fuentes participó de un seminario sobre oportunidades para ciudades inteligentes

En el encuentro se abordaron temas como Políticas nacionales en Innovación, Ciencia y Tecnología aplicada a ciudades, con especialistas de organismos públicos, empresas y universidades.

03/12/2025

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó junto al Secretario de la Representación Oficial de Santiago, Lic. Bernardo Abruzzese, del seminario Oportunidades Internacionales para Ciudades Inteligentes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el encuentro se abordaron temas como Políticas nacionales en Innovación, Ciencia y Tecnología aplicada a ciudades, con especialistas de organismos públicos, empresas y universidades.

Te recomendamos: Empleados de Calidad de Vida y Tránsito recibieron capacitación sobre uso de matafuegos

"Entendemos que hablar de ciudades inteligentes no es hablar únicamente de tecnología. Es hablar de cómo gestionamos mejor, de cómo hacemos más eficiente el Estado, de cómo diseñamos políticas públicas con impacto real en la vida cotidiana de las personas", indicó la Ing. Fuentes en su intervención entre otros conceptos.

La jefa comunal también describió la experiencia de las ediciones de Smart City en Santiago del Estero y sus objetivos para generar ideas innovadoras.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Coordinación del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional y se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.