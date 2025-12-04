Terminó preso por robar un termo y ser grabado por las cámaras de seguridad

Termas. El propietario de un bazar reconoció al delincuente que se había llevado el artículo. Le pidió que lo devuelvo, se negó y se fugó. Terminó apresado.

Hoy 00:15

Un hombre fue aprehendido este miércoles luego de ser identificado por el propietario de un local comercial como el presunto autor del robo de un termo ocurrido días atrás en pleno centro de la ciudad.

Según informó personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM), el procedimiento se inició mientras los motoristas realizaban un recorrido preventivo por las calles Sarmiento y Francisco Solano. En ese momento fueron interceptados por un automovilista a bordo de un Peugeot 208 gris, quien se presentó verbalmente como Julio Fernando Sosa, de 49 años, dueño de un bazar ubicado en calle Caseros Nº 16.

Sosa relató que el pasado 30 de noviembre, alrededor de las 10 de la mañana, constató el faltante de un termo marca Stanley, color azul, de 1,5 litros, que estaba exhibido en un estante exterior del comercio. Tras revisar las cámaras de seguridad, observó que un hombre vestido con remera negra, jeans azules y zapatillas azules, acompañado por una mujer con remera rosa con detalles blancos, jeans grises, zapatillas negras y una cartera negra, habría sustraído el producto antes de seguir caminando por calle Caseros en sentido Norte–Sur.

En horas de la mañana de este miércoles, el comerciante aseguró haber visto nuevamente al presunto autor del hurto caminando por calle Sarmiento y Francisco Solano. Tras reconocerlo, intentó exigirle la devolución del termo, pero el sujeto se negó y escapó a pie por calle Bolívar. De inmediato, Sosa alertó al personal de la UTM que patrullaba la zona.

Con los datos aportados, los motoristas iniciaron un rastrillaje y lograron interceptar al sospechoso en la intersección de Mar del Plata y Bolívar. El individuo se identificó verbalmente como Javier Eduardo Pérez, de 41 años, domiciliado en calle Córdoba Nº 747 del barrio Adela.

Posteriormente se solicitó la presencia de personal de la Comisaría 50°, arribando el móvil U-1049. Tras una comunicación con la fiscal de turno, Dra. Pérez Vincens, se dispuso que Javier Eduardo Pérez quedara en calidad de aprehendido, quedando el hecho sujeto a las actuaciones judiciales correspondientes.